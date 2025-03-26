Знімальна група підірвалася на міні: у Бєлгородській області загинула пропагандистка Прокоф'єва

Оператор, який знаходився разом з Анною Прокоф'євою, отримав серйозні поранення. Він підключений до апарату ШВЛ.

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На війні Росії проти України загинула військова кореспондентка російського "Першого каналу" Анна Прокоф'єва. Про це офіційно повідомлено в Telegram-каналі ЗМІ.

"Під час виконання професійного обов'язку загинула військовий кореспондент "Першого каналу" Анна Прокоф'єва", — йдеться в повідомленні.

Там розповіли, що загинула Анна Прокоф'єва в Бєлгородській області на кордоні з Україною. Знімальна група "Першого каналу" підірвалася на міні.

Оператор "Першого каналу" Дмитро Волков, який знаходився разом з кореспонденткою, отримав серйозні поранення. "РІА Новості" зазначають, що він підключений до апарату штучної вентиляції легень та екстрено доставляється до Курської обласної лікарні.

Військова кореспондентка Анна Прокоф'єва: що про неї відомо

Кореспондентці було 35 років. Вона закінчила Російський університет дружби народів за спеціальністю "журналістика", вільно володіла іспанською мовою.

Працювала Анна Прокоф'єва в іспанській редакції агенції "Росія Сьогодні". З 2023 року вона на "Першому каналі" вела репортажі із зони бойових дій, а також вела свій блог у Telegram "для збору гуманітарної допомоги".

Останній пост кореспондентки був 25 березня. У своєму Теlegram-каналі вона виставила свою фотографію.

"Десь на кордоні із країною 404…", — написала вона.

Раніше Фокус розповідав про найвпливовіших командувачів РФ, які загинули в Україні. За час повномасштабної війни ліквідовано не один десяток ворожих генералів.

Нагадаємо, в березні стало відомо, що під Бєлгородом ліквідували відомого російського військового Івана Демідова. Він воював у складі групи "Вагнера" та брав участь у бойових діях у Сирії, Лівії. Росіянин був прихильником "СВО" та пішов воювати проти України добровольцем.