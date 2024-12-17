Список знищених: 10 найважливіших російських командирів, які загинули в Україні

За час повномасштабної війни ліквідовано не один десяток ворожих генералів. Фокус розповідає, про найвпливовіших командувачів РФ, яки заплатили своїм життям за злочини в Україні.

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Вранці 17 грудня у Москві було підірвано начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова. Це сталося під час того, як російський генерал разом зі своїм помічником заходили в підʼїзд будинку на Рязанському проспекті в Москві, тоді було підірвано самокат із вибухівкою. Відповідальність за ліквідацію взяла на себе СБУ.

"Кирилов був воєнним злочинцем і абсолютно законною ціллю, оскільки віддавав накази застосовувати заборонену хімічну зброю проти українських військових. Такий безславний кінець чекає усіх, хто вбиває українців. Відплата за воєнні злочини неминуча", — повідомило Фокусу джерело в СБУ.

Зауважимо, що 16 грудня СБУ оголосила підозру Кирилову через масове застосування забороненої хімічної зброї проти Сил оборони на сході та півдні України.

Ліквідація генералів у РФ: кого було знищено під час війни

1. Генерал-лейтенант Ігор Кирилов

• Посада: начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ.

• Рік смерті: 2024-й. Його було ліквідовано разом із підлеглим у Москві внаслідок детонації вибухівки, закладеної в електросамокат.

• Значення: керував ключовим напрямом стратегічної безпеки РФ. Віддавав накази про застосування хімзброї проти Сил оборони.

17 грудня ліквідовано генерала Кирилова Фото: З відкритих джерел

2. Генерал-лейтенант Олег Цоков

• Посада: заступник командувача Південного військового округу.

• Рік смерті: 2023-й. Загинув унаслідок удару крилатими ракетами британського виробництва Storm Shadow поблизу Бердянська Запорізької області.

• Значення: один із керівників операцій на Південному напрямку. Був нагороджений за життя медалями "За повернення Криму" та "Учасника військової операції у Сирії".

11 липня загинув генерал Олег Цоков

3. Генерал-лейтенант Яків Резанцев

• Посада: командувач 49-ї загальновійськової армії.

• Рік смерті: 2022-й. Він загинув у березні під час удару ЗСУ по командному пункту 49-ї загальновійськової армії РФ біля села Чорнобаївка Херсонської області.

• Значення: керував військами на ключовому Херсонському напрямку. У лютому 2024 року отримав заочну підозру від СБУ.

24 березня загинув генерал Яків Резанцев Фото: Відкриті джерела

4. Генерал-майор Андрій Суховецький

• Посада: заступник командувача 41-ї загальновійськової армії.

• Рік смерті: 2022-й. Загинув у лютому під Маріуполем.

• Значення: його смерть стала одним із перших значних ударів по ЗС РФ. Суховецький став першим генералом, чию загибель офіційно визнали у РФ.

28 лютого було ліквідовано генерала Андрія Суховецького Фото: Відкриті джерела

5. Генерал-майор Сергій Горячев

• Посада: начальник штабу 35-ї загальновійськової армії.

• Рік смерті: 2023-й. У червні загинув внаслідок влучання ракети у Запорізькій області.

• Значення: його загибель послабила керування російськими військами на Запорізькому напрямку. З 2017 року перебуває в базі "Миротворець" як російський воєнний злочинець, який служив у 2014-2017 роках у складі російського окупаційного угруповання військ на Донбасі.

13 червня загинув генерал Сергій Горячев Фото: ТАСС

6. Генерал-майор Олег Мітяєв

• Посада: командир 150-ї мотострілецької дивізії.

• Рік смерті: 2022-й. Був ліквідований у березні полком "Азов" під час боїв у Маріуполі.

• Значення: керував дивізією, яка була сформована у 2016 році спеціально для вторгнення в Україну.

Знищений 15 березня генерал РФ Олег Мітяєв Фото: Відкриті джерела

7. Генерал-майор Володимир Фролов

• Посада: заступник командувача 8-ї загальновійськової армії.

• Рік смерті: 2022-й. Ліквідований у березні українським снайпером під час битви за Маріуполь.

• Значення: керував військами у Маріуполі.

Снайпер застрелив генерала Володимира Фролова 10 березня Фото: Відкриті джерела

8. Генерал-майор Павло Клименко

• Посада: командир 5-ї окремої мотострілецької бригади імені Олександра Невського.

• Рік смерті: 2024-й. У листопаді його уразив FPV-дрон біля Красногорівки на Донбасі. Він помер у лікарні від зазнаних травм.

• Значення: організував катувальний концтабір у Донецьку, його підлеглі вбили американця Рассела Бентлі та катували мобілізованого вчителя музики Володимира Фролова з окупованої Донеччини.

6 листопада загинув генерал Павло Клименко Фото: Скриншот

9. Генерал-майор Андрій Колесников

• Посада: командувач 29-ї загальновійськової армії.

• Рік смерті: 2022-й. Загинув у березні під час російського вторгнення в Україну.

• Значення: він очолив штаб загальновійськового об'єднання Східного військового округу (СВО) у грудні 2021 року. Втрата командувача на ранньому етапі війни дезорганізувала управління.

11 березня було ліквідовано генерала РФ Андрія Колеснікова Фото: Мiноборони РФ

10. Генерал-майор Роман Кутузов

• Посада: начальник 1-го армійського корпусу окупаційних військ у Донецьку.

• Рік смерті: 2022-й. Загинув у червні поряд із трасою "Бахмут-Лисичанськ" у Луганській області.

• Значення: герой РФ, його смерть стала ударом по операціях на сході України.

5 червня було ліквідовано генерала Романа Кутузова

Україна дістане всіх ворогів: кого ліквідують наступним

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов зауважив у розмові з Фокусом, що подібними операціями Україна зможе дістати всіх своїх ворогів, зокрема, це є світовим досвідом.

"Це цілком ймовірно, але потрібно буде трохи більше часу, тому що треба буде розшукати (ворогів. — Ред.). Що далі ми будемо так рухатися — то більше ворогів буде ховатися від нас. Але так дійсно ми можемо розквитатися зі всіма. Грузія після війни 2008 року теж поквиталася з тими російськими військовими, які знущалися на камеру з грузинських полонених солдатів", — сказав Олег Жданов.

Він повідомив, що найважче в таких операціях — сама організація, адже потрібно вистежити людину, доставити туди вибухівку чи зброю, що робиться нелегально. На будь-якому етапі може трапитися певна несподіванка, зокрема, перетинання з правоохоронними органами або хтось може випадково помітити зброю та повідомити про це поліцію.

"Ця операція складна на всіх етапах. Я думаю, що, мабуть, найлегший етап — це вже безпосередньо виконання — коли стрілець очікує на злочинця, щоб вбити, або коли йде чергування, щоб нажати кнопку для спрацювання вибухівки", — пояснив військовий експерт.

За словами Жданова, ліквідація генералів у російському тилу деморалізує не стільки військо, скільки командний склад. Через годину після ліквідації Кирилова весь Генштаб знав про це та кожен подумав, що завтра і йому можуть підкласти вибухівку або вистрелити в нього.

Натомість цілями України є весь керівний склад. У цьому випадку треба було покарати Кирилова. Адже він особисто віддавав накази на застосування хімічних речовин проти українських бійців.

"Тому тут було принципово, він ішов поза чергою. А взагалі-то, починаючи з керівного складу, з Путіна — це є абсолютно об'єктивні цілі. Для нас особливо було б начальника Генштабу РФ Герасимова ліквідувати, тому що він керує цією кампанією. Те, що окремих командирів ми у прифронтовій зоні ліквідовували — це одне, а от коли на такій відстані в глибині Російської Федерації — то це зовсім інша справа", — підсумував Олег Жданов.

Нагадаємо, 17 грудня слідчий комітет РФ офіційно підтвердив загибель генерал-лейтенанта РФ Ігоря Кирилова на Рязанському проспекті в Москві. Крім нього загинув його помічник.

Пізніше у мережі опублікували відео, на якому видно момент ліквідації російського генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова. Відео зняте відеореєстратором однієї з автівок, припаркованих поблизу місця події.