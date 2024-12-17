Список уничтоженных: 10 важнейших российских командиров, погибших в Украине

За время полномасштабной войны ликвидировано не один десяток вражеских генералов. Фокус рассказывает, о самых влиятельных командирах РФ, которые заплатили своей жизнью за преступления в Украине.

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Утром 17 декабря в Москве был взорван начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Это произошло во время того, как российский генерал вместе со своим помощником заходили в подъезд дома на Рязанском проспекте в Москве, тогда был взорван самокат со взрывчаткой. Ответственность за ликвидацию взяла на себя СБУ.

"Кириллов был военным преступником и абсолютно законной целью, поскольку отдавал приказы применять запрещенное химическое оружие против украинских военных. Такой бесславный конец ждет всех, кто убивает украинцев. Возмездие за военные преступления неизбежно", — сообщил Фокусу источник в СБУ.

Заметим, что 16 декабря СБУ объявила подозрение Кириллову из-за массового применения запрещенного химического оружия против Сил обороны на востоке и юге Украины.

Ликвидация генералов в РФ: кто был уничтожен во время войны

1. Генерал-лейтенант Игорь Кириллов

- Должность: начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ.

- Год смерти: 2024-й. Он был ликвидирован вместе с подчиненным в Москве в результате детонации взрывчатки, заложенной в электросамокат.

- Значение: руководил ключевым направлением стратегической безопасности РФ. Отдавал приказы о применении химоружия против Сил обороны.

17 декабря ликвидирован генерал Кириллов Фото: Из открытых источников

2. Генерал-лейтенант Олег Цоков

- Должность: заместитель командующего Южного военного округа.

- Год смерти: 2023-й. Погиб в результате удара крылатыми ракетами британского производства Storm Shadow вблизи Бердянска Запорожской области.

- Значение: один из руководителей операций на Южном направлении. Был награжден при жизни медалями "За возвращение Крыма" и "Участника военной операции в Сирии".

11 июля погиб генерал Олег Цоков

3. Генерал-лейтенант Яков Резанцев

- Должность: командующий 49-й общевойсковой армией.

- Год смерти: 2022-й. Он погиб в марте во время удара ВСУ по командному пункту 49-й общевойсковой армии РФ возле села Чернобаевка Херсонской области.

- Значение: руководил войсками на ключевом Херсонском направлении. В феврале 2024 года получил заочное подозрение от СБУ.

24 марта погиб генерал Яков Резанцев Фото: Открытые источники

4. Генерал-майор Андрей Суховецкий

- Должность: заместитель командующего 41-й общевойсковой армии.

- Год смерти: 2022-й. Погиб в феврале под Мариуполем.

- Значение: его смерть стала одним из первых значительных ударов по ВС РФ. Суховецкий стал первым генералом, чью гибель официально признали в РФ.

28 февраля был ликвидирован генерал Андрей Суховецкий Фото: Открытые источники

5. Генерал-майор Сергей Горячев

- Должность: начальник штаба 35-й общевойсковой армии.

- Год смерти: 2023-й. В июне погиб в результате попадания ракеты в Запорожской области.

- Значение: его гибель ослабила управление российскими войсками на Запорожском направлении. С 2017 года находится в базе "Миротворец" как российский военный преступник, служивший в 2014-2017 годах в составе российской оккупационной группировки войск на Донбассе.

13 июня погиб генерал Сергей Горячев Фото: ТАСС

6. Генерал-майор Олег Митяев

- Должность: командир 150-й мотострелковой дивизии.

- Год смерти: 2022-й. Был ликвидирован в марте полком "Азов" во время боев в Мариуполе.

- Значение: руководил дивизией, которая была сформирована в 2016 году специально для вторжения в Украину.

Уничтожен 15 марта генерал РФ Олег Митяев Фото: Открытые источники

7. Генерал-майор Владимир Фролов

- Должность: заместитель командующего 8-й общевойсковой армии.

- Год смерти: 2022-й. Ликвидирован в марте украинским снайпером во время битвы за Мариуполь.

- Значение: руководил войсками в Мариуполе.

Снайпер застрелил генерала Владимира Фролова 10 марта Фото: Открытые источники

8. Генерал-майор Павел Клименко

- Должность: командир 5-й отдельной мотострелковой бригады имени Александра Невского.

- Год смерти: 2024-й. В ноябре его поразил FPV-дрон возле Красногоровки на Донбассе. Он умер в больнице от полученных травм.

- Значение: организовал пыточный концлагерь в Донецке, его подчиненные убили американца Рассела Бентли и пытали мобилизованного учителя музыки Владимира Фролова из оккупированной Донецкой области.

6 ноября погиб генерал Павел Клименко Фото: Скриншот

9. Генерал-майор Андрей Колесников

- Должность: командующий 29-й общевойсковой армии.

- Год смерти: 2022-й. Погиб в марте во время российского вторжения в Украину.

- Значение: он возглавил штаб общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО) в декабре 2021 года. Потеря командующего на раннем этапе войны дезорганизовала управление.

11 марта был ликвидирован генерал РФ Андрей Колесников Фото: Минобороны РФ

10. Генерал-майор Роман Кутузов

- Должность: начальник 1-го армейского корпуса оккупационных войск в Донецке.

- Год смерти: 2022-й. Погиб в июне рядом с трассой "Бахмут-Лисичанск" в Луганской области.

- Значение: герой РФ, его смерть стала ударом по операциям на востоке Украины.

5 июня был ликвидирован генерал Роман Кутузов

Украина достанет всех врагов: кого ликвидируют следующим

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов отметил в разговоре с Фокусом, что подобными операциями Украина сможет достать всех своих врагов, в частности, это является мировым опытом.

"Это вполне вероятно, но нужно будет немного больше времени, потому что надо будет разыскать (врагов. — Ред.). Чем дальше мы будем так двигаться — тем больше врагов будет скрываться от нас. Но так действительно мы можем расквитаться со всеми. Грузия после войны 2008 года тоже поквиталась с теми российскими военными, которые издевались на камеру над грузинскими пленными солдатами", — сказал Олег Жданов.

Он сообщил, что самое трудное в таких операциях — сама организация, ведь нужно выследить человека, доставить туда взрывчатку или оружие, что делается нелегально. На любом этапе может случиться определенная неожиданность, в частности, пересечение с правоохранительными органами, или кто-то может случайно заметить оружие и сообщить об этом в полицию.

"Эта операция сложная на всех этапах. Я думаю, что, пожалуй, самый легкий этап — это уже непосредственно выполнение — когда стрелок ожидает преступника, чтобы убить, или когда идет дежурство, чтобы нажать кнопку для срабатывания взрывчатки", — пояснил военный эксперт.

По словам Жданова, ликвидация генералов в российском тылу деморализует не столько войско, сколько командный состав. Через час после ликвидации Кириллова весь Генштаб знал об этом и каждый подумал, что завтра и ему могут подложить взрывчатку, или выстрелить в него.

Зато целями Украины является весь руководящий состав. В этом случае надо было наказать Кириллова. Ведь он лично отдавал приказы на применение химических веществ против украинских бойцов.

"Поэтому здесь было принципиально, он шел вне очереди. А вообще-то начиная с руководящего состава, с Путина — это абсолютно объективные цели. Для нас особенно было бы начальника Генштаба РФ Герасимова ликвидировать, потому что он руководит этой кампанией. То, что отдельных командиров мы в прифронтовой зоне ликвидировали — это одно, а вот когда на таком расстоянии в глубине Российской Федерации — то это совсем другое дело", — подытожил Олег Жданов.

Напомним, 17 декабря следственный комитет РФ официально подтвердил гибель генерал-лейтенанта РФ Игоря Кириллова на Рязанском проспекте в Москве. Кроме него погиб его помощник.

Позже в сети опубликовали видео, на котором видно момент ликвидации российского генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Видео снято видеорегистратором одной из машин, припаркованных вблизи места происшествия.