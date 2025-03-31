Сжег 1858 гектаров леса: пожары в Корее устроил мужчина, который проводил поминальный обряд

В Корее несколько дней бушевали масштабные лесные пожары, в результате которых было уничтожено около 1858 гектаров леса, что эквивалентно примерно 2600 футбольным полям. Правоохранители нашли виновного — им оказался мужчина, который развел огонь для обряда поминовения предков.

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Об этом сообщает корейское издание Yonhap.

Масштабные лесные пожары в Корее, которые охватили провинции Северный и Южный Кёнсан, полностью погасили только почти через неделю с момента их начала.

"По оценкам, лесные пожары вызвали наибольшую потерю человеческих жизней и имущества в нашей истории", — сказал исполняющий обязанности министра внутренних дел Ко Ки Дон во время заседания Центрального штаба противодействия стихийным бедствиям и безопасности.

Сильнейшие лесные пожары в стране привели к 75 жертвам, в том числе 30 смертям, и выжгли примерно 48 000 гектаров земли. Было разрушено более 3000 домов, 30 объектов культурного наследия и около 2000 сельскохозяйственных объектов.

Было установлено, что огонь распространился с холма в округе Уисеонг, а полиция арестовала мужчину, которого подозревают в организации массовых лесных пожаров в провинции Северный Кёнсан.

56-летнего мужчину обвиняют в том, что он вызвал пожар во время выполнения обряда родства предков на семейной могиле на холме. Затем огонь быстро распространился на близлежащие Андонг, Чонсон, Йоньян и Йонгдеок в течение нескольких дней из-за порывистого ветра в сухие условия.

Лесные пожары также уничтожили примерно 4000 зданий, в том числе храм Гоун, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также дома, фабрики и другие объекты.

По данным полиции, подозреваемый отрицает обвинения против себя.

Напомним, что в США вспыхнули более 175 лесных пожаров, вызванных ветром. Пожар начали тушить, только когда ветер утих.

Напомним, только в январе 2025 года в Калифорнии бушевали сильнейшие лесные пожары. Они разгорелись из-за сильного ветра и сухой погоды. Пять человек погибли, тысячи домов уничтожил огонь, в том числе особняки селебрити и кинозвезд.