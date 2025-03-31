Спалив 1858 гектарів лісу: пожежі у Кореї влаштував чоловік, який проводив поминальний обряд

У Кореї кілька днів вирували масштабні лісові пожежі, внаслідок яких було знищено близько 1858 гектарів лісу, що еквівалентно приблизно 2600 футбольним полям. Правоохоронці знайшли винного — ним виявився чоловік, який розвів вогонь для обряду поминання предків.

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Про це повідомляє корейське видання Yonhap.

Масштабні лісові пожежі у Кореї, які охопили провінції Північний і Південний Кьонсан, повністю погасили лише майже за тиждень з моменту їхнього початку.

"За оцінками, лісові пожежі спричинили найбільшу втрату людських життів і майна в нашій історії", — сказав виконуючий обов’язки міністра внутрішніх справ Ко Кі Дон під час засідання Центрального штабу протидії стихійним лихам і безпеки.

Найсильніші лісові пожежі в країні призвели до 75 жертв, у тому числі 30 смертей, і випалили приблизно 48 000 гектарів землі. Було зруйновано понад 3000 будинків, 30 об’єктів культурної спадщини та близько 2000 сільськогосподарських об’єктів.

Було встановлено, що вогонь розповсюдився з пагорба в окрузі Уісеонг, а поліція заарештувала чоловіка, якого підозрюють в організації масових лісових пожеж у провінції Північний Кьонсан.

56-річного чоловіка звинувачують у тому, що він спричинив пожежу під час виконання обряду споріднення предків на сімейній могилі на пагорбі. Потім вогонь швидко поширився на прилеглі Андонг, Чонсон, Йон'ян і Йонгдеок протягом кількох днів через поривчастий вітер у сухі умови.

Лісові пожежі також знищили приблизно 4000 будівель, у тому числі храм Гоун, який є об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а також будинки, фабрики та інші об’єкти.

За даними поліції, підозрюваний заперечує звинувачення проти себе.

Нагадаємо, що у США спалахнули понад 175 лісових пожеж, спричинених вітром. Пожежу почали гасити, тільки коли вітер вщух.

Нагадаємо, тільки в січні 2025 року в Каліфорнії вирували найсильніші лісові пожежі. Вони розгорілися через сильний вітер і суху погоду. П'ятеро людей загинули, тисячі будинків знищив вогонь, зокрема особняки селебріті та кінозірок.