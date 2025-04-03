Трое пострадавших: в РФ из-за взрыва газа произошел пожар на судостроительном заводе (фото, видео)

В российском городе Петрозаводск, столице Республики Карелия, произошло возгорание судостроительного завода. Сейчас известно о трех пострадавших.

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Об этом сообщает Astra. Отмечается, что пожар произошел в результате взрыва газа в четвертом цехе завода — именно там хранятся емкости с горючими веществами.

Предварительно сообщалось, что в результате пострадали два человека. Предположительно, это сварщики, которые работали на заводе и находились в эпицентре взрыва. Оба находятся в тяжелом состоянии. Один из пострадавших получил ожог верхних дыхательных путей.

СМИ отмечали, что предварительная причина возгорания — взрыв газового баллона. Именно он спровоцировал пожар.

Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков добавил, что информация о погибших отсутствует, однако, по его информации, количество пострадавших увеличилось до трех. Из-за пожара он прервал рабочую поездку и вернулся в Петрозаводск.

"Сейчас на месте работают пожарные МЧС России, спасатели проводят мониторинг ситуации с помощью квадрокоптеров. Погибших нет, есть трое пострадавших", — написал он.

В СМИ отметили, что площадь возгорания составляет около 1500 квадратных метров. Черный столб дыма был виден со всех уголков города.

По информации вице-премьера Правительства Карелии по экономике Олега Ермолаева, пожар на заводе произошел в 9:40 утра во время выполнения работ на объекте строительства 4-го производственного цеха цифровой судоверфи. Сейчас он ликвидирован, к этому были привлечены 17 единиц техники, около 50 пожарных.

В результате пожара пострадали три человека. Двух человек госпитализировали в больницу, один отказался.

Что известно о судостроительном заводе в Карелии

АО "Онежский судостроительно-судоремонтный завод" располагается на берегу Онежского озера в Петрозаводске — столице Республики Карелия. Завод построили в 2002 году на базе судоремонтных и судостроительных мощностей Беломорско-Онежского пароходства, а уже в следующем году там начали выполнять полный цикл работ по строительству судов.

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