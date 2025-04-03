Троє постраждалих: в РФ через вибух газу відбулась пожежа на суднобудівному заводі (фото, відео)

В російському місті Петрозаводськ, столиці Республіки Карелія, відбулось загоряння суднобудівного заводу. Нині відомо про трьох постраждалих.

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Про це повідомляє Astra. Зазначається, що пожежа сталась внаслідок вибуху газу у четвертому цеху заводу — саме там зберігаються ємності із горючими речовинами.

Попередньо повідомлялось, що в результаті постраждали двоє людей. Імовірно, це зварювальники, які працювали на заводі та знаходились в епіцентрі вибуху. Обидва перебувають у тяжкому стані. Один з постраждалих отримав опік верхніх дихальних шляхів.

ЗМІ зазначали, що попередня причина займання — вибух газового балона. Саме він спровокував пожежу.

Голова Республіки Карелія Артур Парфенчиков додав, що інформація про загиблих відсутня, однак, за його інформацією, кількість постраждалих збільшилась до трьох. Через пожежу він перервав робочу поїздку та повернувся до Петрозаводська.

"Наразі на місці працюють пожежні МНС Росії, рятувальники проводять моніторинг ситуації за допомогою квадрокоптерів. Загиблих немає, є троє постраждалих", — написав він.

В ЗМІ зазначили, що площа загоряння становить близько 1500 квадратних метрів. Чорний стовп диму було видно з усіх куточків міста.

За інформацією віцепрем'єра Уряду Карелії по економіці Олега Єрмолаєва, пожежа на заводі сталося о 9:40 ранку під час виконання робіт на об'єкті будівництва 4-го виробничого цеху цифрової судноверфі. Нині вона ліквідована, до цього були залучені 17 одиниць техніки, близько 50 пожежників.

Внаслідок пожежі постраждали троє людей. Двох осіб госпіталізували в лікарню, один відмовився.

Що відомо про суднобудівний завод в Карелії

АТ "Онезький суднобудівно-судноремонтний завод" розташовується на березі Онезького озера в Петрозаводську – столиці Республіки Карелія. Завод побудували у 2002 році на базі судноремонтних та суднобудівних потужностей Біломорсько-Онезького пароплавства, а вже наступного року там почали виконувати повний цикл робіт з будівництва суден.

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