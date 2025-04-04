Шантаж или перемирие: окружение отговаривает Трампа от звонка Путину, — СМИ

Окружение президента США Дональда Трампа настойчиво советует ему воздержаться от звонка Владимиру Путину, если тот не согласится на полное прекращение огня в Украине.

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Об этом сообщает NBC News.

Два анонимных источника в администрации Трампа заявили изданию, что в настоящее время не планируется телефонный разговор между Трампом и Путиным. Они отметили, что, хотя президент может принять решение о звонке в любой момент, это не рекомендуется, если Россия не подтвердит готовность к прекращению огня.

Информаторы не раскрыли, как на такое предложение отреагировал сам Трамп. 30 марта он заявил, что намерен снова связаться с главой Кремля, чтобы обсудить ситуацию в Украине, а также отметил возможность новых санкций в отношении российской нефти. Однако президент США также добавил, что, если Путин предпримет "правильные шаги", его гнев может остыть.

Вместе с тем, издание Politico со ссылкой на собственные источники в Европе, сообщило, что следующий телефонный разговор между президентами России и США, может состояться до или после следующих выходных.

Напомним, ранее Фокус узнавал, почему Владимир Путин требует установления "временной власти" в Украине, и что на это может сказать президент США.

Также президент США Дональд Трамп и его администрация знакомы с идеей главы Кремля Владимира Путина о создании "временной администрации" в Украине: в Белом доме говорят, что Трамп такую идею "не оценил". В то же время он недоволен как президентом Украины Владимиром Зеленским, так и Путиным.