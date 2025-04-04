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Мир

Шантаж или перемирие: окружение отговаривает Трампа от звонка Путину, — СМИ

Трампа убеждают не звонить Путину по телефону
Трампа убеждают не звонить Путину по телефону

Окружение президента США Дональда Трампа настойчиво советует ему воздержаться от звонка Владимиру Путину, если тот не согласится на полное прекращение огня в Украине.

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Об этом сообщает NBC News.

Два анонимных источника в администрации Трампа заявили изданию, что в настоящее время не планируется телефонный разговор между Трампом и Путиным. Они отметили, что, хотя президент может принять решение о звонке в любой момент, это не рекомендуется, если Россия не подтвердит готовность к прекращению огня.

Информаторы не раскрыли, как на такое предложение отреагировал сам Трамп. 30 марта он заявил, что намерен снова связаться с главой Кремля, чтобы обсудить ситуацию в Украине, а также отметил возможность новых санкций в отношении российской нефти. Однако президент США также добавил, что, если Путин предпримет "правильные шаги", его гнев может остыть.

Вместе с тем, издание Politico со ссылкой на собственные источники в Европе, сообщило, что следующий телефонный разговор между президентами России и США, может состояться до или после следующих выходных.

Напомним, ранее Фокус узнавал, почему Владимир Путин требует установления "временной власти" в Украине, и что на это может сказать президент США.

Также президент США Дональд Трамп и его администрация знакомы с идеей главы Кремля Владимира Путина о создании "временной администрации" в Украине: в Белом доме говорят, что Трамп такую идею "не оценил". В то же время он недоволен как президентом Украины Владимиром Зеленским, так и Путиным.