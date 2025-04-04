Шантаж чи перемир'я: оточення відмовляє Трампа від дзвінка Путіну, — ЗМІ

Оточення президента США Дональда Трампа наполегливо радить йому утриматися від дзвінка Володимиру Путіну, якщо той не погодиться на повне припинення вогню в Україні.

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Про це повідомляє NBC News.

Два анонімних джерела в адміністрації Трампа заявили виданню, що наразі не планується телефонна розмова між Трампом і Путіним. Вони зазначили, що, хоча президент може прийняти рішення про дзвінок в будь-який момент, це не рекомендується, якщо Росія не підтвердить готовність до припинення вогню.

Інформатори не розкрили, як на таку пропозицію відреагував сам Трамп. 30 березня він заявив, що має намір знову зв'язатися з главою Кремля, щоб обговорити ситуацію в Україні, а також відзначив можливість нових санкцій щодо російської нафти. Однак президент США також додав, що, якщо Путін зробить "правильні кроки", його гнів може охолонути.

Разом з тим, видання Politico з посиланням на власні джерела у Європі, повідомило, що наступна телефонна розмова між президентами Росії та США, може відбутися до або після наступних вихідних.

Нагадаємо, раніше Фокус дізнавався, чому Володимир Путін вимагає встановлення "тимчасової влади" в Україні, і що на це може сказати президент США.

Також президент США Дональд Трамп та його адміністрація обізнані з ідеєю очільника Кремля Володимира Путіна щодо створення "тимчасової адміністрації" в Україні: у Білому домі кажуть, що Трамп таку ідею "не оцінив". Водночас він незадоволений як президентом України Володимиром Зеленським, так і Путіним.