Бизнес под угрозой: автор "искаженного" портрета Трампа, рассказала, что писала его по фотографии

Художница, попавшая в заголовки газет за "намеренное искажение" изображения президента Дональда Трампа, пожаловалась, что ее бизнес находится под угрозой.

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Об этом сообщает NYpost.

Сара Бордман, британская художница, нарисовавшая портрет президента США ДональдаТрампа для Капитолия в штате Колорадо, рассказала о том, как ее бизнес подвергся нападкам после того, как Трамп опубликовал критический отзыв на ее работу.

"Никому не нравятся плохие фотографии или портреты, изображающие его самого, но портрет в Колорадо, в Капитолии штата, вывешенная губернатором вместе со всеми остальными президентами, была намеренно искажена до уровня, которого даже я, возможно, никогда раньше не видел", — сказал Трамп о работе Бордман в прошлом месяце.

Портрет Дональда Трампа, написанный Сарой Бордман Фото: Denver Post

78-летний президент США заявил, что портрет Барака Обамы авторства художницы выглядит куда лучше, а потом едко добавил, что она, вероятно, "с возрастом утратила свой талант".

На следующий день после бурной реакции президента США на произведение искусства, которое висело в здании Капитолия штата в течение шести лет, портрет был снят и помещен на хранение.

Портрет был впервые представлен в 2019 году во время первого пребывания Трампа в Белом доме.

Сара Бордман, уроженка Великобритании, изучала классический реализм, живя в Германии в 1980-х годах, и написала портреты нескольких президентов. И после скандала она заявила, что Дональд Трамп своими словами нанес ей непоправимый ущерб.

"Президент Трамп имеет право свободно комментировать, как и все мы, но дополнительные обвинения в том, что я "намеренно исказила" портрет и что я "утратила свой талант с возрастом", теперь напрямую и негативно сказываются на моем бизнесе, которому я занимаюсь уже более 41 года, и который теперь находится под угрозой", — сказала Бордман.

Художница отметила, что все шесть лет, пока портрет висел в Капитолии, он получал только положительные отзывы. А пока она его писала, Консультативный комитет Капитолия штата Колорадо был всем доволен. Как и исходная фотография Трампа, которая была образцом.

Торжественное открытие портрета Дональда Трампа Фото: Denver Post

"Я выполнила портрет точно, без "преднамеренного искажения", политической предвзятости или какой-либо попытки изобразить объект в карикатурном виде, реальной или подразумеваемой. Я выполнила задание согласно своему контракту", — рассказала художница, написавшая ранее портреты других президентов США: Барака Обамы и Джорджа Буша-младшего.

Напомним, Дональд Трамп потребовал от губернатора-демократа Джареда Полиса убрать свой портрет, заявив, что на него жаловались "многие люди из Колорадо".

Республиканец также обвинил губернатора Колорадо Джареда Полиса в том, что тот разрешил повесить "искаженное" произведение искусства и сообщил, что ему "должно быть стыдно".

Напомним, Дональд Трамп в первые восемь недель после возвращения в Белый дом украсил его золотыми безделушками и повесил больше портретов, чем его предшественники. Еще президент США планирует построить бальный зал, огромный, как в его имении в Калифорнии.