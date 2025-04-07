Бізнес під загрозою: авторка "спотвореного" портрета Трампа, розповіла, що писала його за фотографією

Художниця, яка потрапила в заголовки газет за "навмисне спотворення" зображення президента Дональда Трампа, поскаржилася, що її бізнес перебуває під загрозою.

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Про це повідомляє NYpost.

Сара Бордман, британська художниця, яка намалювала портрет президента США Дональда Трампа для Капітолію в штаті Колорадо, розповіла про те, як її бізнес зазнав нападок після того, як Трамп опублікував критичний відгук на її роботу.

"Нікому не подобаються погані фотографії або портрети, що зображають його самого, але портрет у Колорадо, в Капітолії штату, вивішена губернатором разом з усіма іншими президентами, була навмисно спотворена до рівня, якого навіть я, можливо, ніколи раніше не бачив", — сказав Трамп про роботу Бордман минулого місяця.

Портрет Дональда Трампа, написаний Сарою Бордман Фото: Denver Post

78-річний президент США заявив, що портрет Барака Обами авторства художниці має значно кращий вигляд, а потім їдко додав, що вона, ймовірно, "з віком втратила свій талант".

Наступного дня після бурхливої реакції президента США на витвір мистецтва, який висів у будівлі Капітолію штату впродовж шести років, портрет був знятий і поміщений на зберігання.

Портрет було вперше представлено 2019 року під час першого перебування Трампа в Білому домі.

Сара Бордман, уродженка Великої Британії, вивчала класичний реалізм, живучи в Німеччині в 1980-х роках, і написала портрети кількох президентів. І після скандалу вона заявила, що Дональд Трамп своїми словами завдав їй непоправної шкоди.

"Президент Трамп має право вільно коментувати, як і всі ми, але додаткові звинувачення в тому, що я "навмисно спотворила" портрет і що я "втратила свій талант із віком", тепер безпосередньо і негативно позначаються на моєму бізнесі, яким я займаюся вже понад 41 рік, і який тепер перебуває під загрозою", — сказала Бордман.

Художниця зазначила, що всі шість років, поки портрет висів у Капітолії, він отримував тільки позитивні відгуки. А поки вона його писала, Консультативний комітет Капітолію штату Колорадо був усім задоволений. Як і вихідна фотографія Трампа, яка була зразком.

Урочисте відкриття портрета Дональда Трампа Фото: Denver Post

"Я виконала портрет точно, без "навмисного спотворення", політичної упередженості або будь-якої спроби зобразити об'єкт у карикатурному вигляді, реальної або передбачуваної. Я виконала завдання згідно зі своїм контрактом", — розповіла художниця, яка написала раніше портрети інших президентів США: Барака Обами і Джорджа Буша-молодшого.

Нагадаємо, Дональд Трамп зажадав від губернатора-демократа Джареда Поліса прибрати свій портрет, заявивши, що на нього скаржилося "багато людей з Колорадо".

Республіканець також звинуватив губернатора Колорадо Джареда Поліса в тому, що той дозволив повісити "спотворений" витвір мистецтва і повідомив, що йому "має бути соромно".

Нагадаємо, Дональд Трамп у перші вісім тижнів після повернення в Білий дім прикрасив його золотими дрібничками і повісив більше портретів, ніж його попередники. Ще президент США планує побудувати бальний зал, величезний, як у його маєтку в Каліфорнії.