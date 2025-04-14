В Литве неизвестные сломали флагштоки с украинскими флагами: что грозит вандалам

В городе Мажейкяй, Литва, неизвестные совершили акт вандализма, повалив и сломав флагштоки с украинскими флагами.

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Об этом сообщает литовское издание Delfi. Отмечается, что инцидент произошел вблизи костела Святого Франциска Ассизского.

Фото: Delfi

На фотографиях с места происшествия видно, что флагштоки были отломаны у основания и повалены на землю. Некоторые испачканы чем-то, похожим на красную краску или кровь. При этом сломаны только украинские флаги, литовские остались на месте.

Местность вокруг костела имеет видеонаблюдение. По информации журналистов, сейчас полиция проводит расследование для установления обстоятельств происшествия и поиск причастных лиц. В Литве предусмотрена административная ответственность за такие действия.

Напомним, 1 апреля в Австрии микроавтобус с гражданами Украины попал в смертельное ДТП в округе Нойнкирхен в Нижней Австрии. Погибли четверо женщин из Украины. Всего в транспортном средстве находилось 8 украинцев, остальные люди получили травмы. Пострадавших госпитализировали в медучреждение.

Добавим, что 11 апреля стало известно, что из Польши выдворили 19-летнего украинца, который уже несколько раз попадал в поле зрения польской полиции. В частности, его ловили на краже и на управлении в нетрезвом состоянии. Также у него обнаружили запрещенные вещества — мефедрон и марихуану.