В Литві невідомі зламали флагштоки з українськими прапорами: що загрожує вандалам

У місті Мажейкяй, Литва, невідомі скоїли акт вандалізму, поваливши та зламавши флагштоки з українськими прапорами.

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Про це повідомляє литовське видання Delfi. Зазначається, що Інцидент стався поблизу костелу Святого Франциска Ассізького.

Фото: Delfi

На фотографіях з місця події видно, що флагштоки були відламані біля основи та повалені на землю. Деякі забруднені чимось, схожим на червону фарбу або кров. При цьому зламані лише українські прапори, литовські лишилися на місці.

Місцевість навколо костелу має відеоспостереження. За інформацією журналістів, наразі поліція проводить розслідування для встановлення обставин події та пошук причетних осіб. У Литві передбачена адміністративна відповідальність за такі дії.

Нагадаємо, 1 квітня в Австрії мікроавтобус з громадянами України потрапив у смертельну ДТП в окрузі Нойнкірхен у Нижній Австрії. Загинуло четверо жінок з України. Загалом в транспортному засобі знаходилось 8 українців, решта людей отримали травми. Постраждалих госпіталізували до медзакладу.

Додамо, що 11 квітня стало відомо, що з Польщі видворили 19-річного українця, який вже кілька разів потрапляв у поле зору польської поліції. Зокрема, його ловили на крадіжці й на керуванні у нетверезому стані. Також у нього виявили заборонені речовини — мефедрон та марихуану.