В Израиле установили первый памятник жертвам Голодомора 1932-1933: в Украине отреагировали (фото)

В Израиле в 2025 году появился первый в стране памятник жертвам Голодомора 1932-1933 годов. Национальный музей Голодомора-геноцида берется за выяснение всех деталей.

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Об этом сообщил в Facebook волонтер Мартин Даничев, который живет в Израиле.

Памятник появился в Иерусалиме, а именно в Саду Роз. Автором монумента является канадская художница украинского происхождения Людмила Темертей (она также создала первый в мире памятник Голодомору).

"Я приятно шокирован. В Иерусалиме открыт памятник жертвам Голодомора 1932-1933 годов", — написал Даничев, показав соответствующие фото.

По словам волонтера, памятник установили недавно, в 2025 году.

Он добавил в комментариях, что "сложно объяснить, насколько это важно".

В Израиле появился памятник жертвам Голодомора Фото: Людмила Кербель

Как сообщила директор Национального музея Голодомора-геноцида Леся Гасиджак, сейчас учреждение устанавливает все детали этого события, а именно дату создания монумента и будет ли его официальное открытие.

"Организационную тишину очень хорошо понимаю, ведь русских и вандалов в Израиле немало. Но значение этого события максимально большое, а благодарность всем причастным — безмерная", — отметила Гасиджак.

Кроме Людмилы Темертей, к созданию памятника был причастен Дэвид Робинсон, судя по таблице. Другой памятник авторства Темертей, почти идентичный иерусалимскому, был установлен 41 год назад в канадском Эдмонтоне.

В Израиле появился памятник жертвам Голодомора Фото: Людмила Кербель

Отметим, что власти Израиля официально не признают Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. В 2022 году посол Израиля в Украине Михаил Бродский говорил, что это связано с тем, что в стране "нет практики признания или не признания каких-либо национальных трагедий".

В Израиле появился памятник жертвам Голодомора Фото: Людмила Кербель

Напомним, в Черниговской области сравняли с землей часть кладбища, где были похоронены жертвы Голодомора. Так в регионе проводят работы по благоустройству и благоустройству территории, о чем 25 марта сообщила пресс-служба Национального музея Голодомора-геноцида.

Также Фокус писал о том, что группа людей с коммунистическими флагами набросилась на украинцев, которые пришли к памятнику Тарасу Шевченко в Мандре, чтобы провести мероприятие с молитвой за жертвами Голодоморов в ноябре 2024 года.