В Ізраїлі встановили перший памʼятник жертвам Голодомору 1932-1933: в Україні відреагували (фото)

В Ізраїлі у 2025 з’явився перший у країні пам’ятник жертвам Голодомору 1932-1933 років. Національний музей Голодомору-геноциду береться за зʼясування всіх деталей.

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Про це повідомив у Facebook волонтер Мартін Данічев, який живе в Ізраїлі.

Пам’ятник з’явився в Єрусалимі, а саме в Саду Троянд. Авторкою монумента є канадська мисткиня українського походження Людмила Темертей (вона також створила перший у світі памʼятник Голодомору).

"Я приємно шокований. В Єрусалимі відкрито памʼятник жертвам Голодомору 1932-1933 років", — написав Данічев, показавши відповідні фото.

За словами волонтера, памʼятник встановили нещодавно, у 2025 році.

Він додав у коментарях, що "складно пояснити, наскільки це важливо".

В Ізраїлі з"явився пам"ятник жертвам Голодомору Фото: Людмила Кербель

Як повідомила директорка Національного музею Голодомору-геноциду Леся Гасиджак, наразі установа встановлює всі деталі цієї події, а саме дату створення монумента та чи буде його офіційне відкриття.

"Організаційну тишу дуже добре розумію, адже росіян і вандалів в Ізраїлі немало. Та значення цієї події є максимально великим, а вдячність всім причетним — безмірною", — зазначила Гасиджак.

Окрім Людмили Темертей, до створення памʼятника був долучений Девід Робінсон, судячи з таблиці. Інший пам`ятник авторства Темертей, майже ідентичний єрусалимському, було встановлено 41 рік тому в канадському Едмонтоні.

В Ізраїлі з"явився пам"ятник жертвам Голодомору Фото: Людмила Кербель

Зазначимо, що влада Ізраїлю офіційно не визнає Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. У 2022 році посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський говорив, що це пов’язано з тим, що у країні "немає практики визнання чи не визнання будь-яких національних трагедій".

В Ізраїлі з"явився пам"ятник жертвам Голодомору Фото: Людмила Кербель

Нагадаємо, у Чернігівській області зрівняли з землею частину цвинтаря, де були поховані жертви Голодомору. Так у регіоні проводять роботи з доброустрою та впорядкування території, про що 25 березня повідомила пресслужба Національного музею Голодомору-геноциду.

Також Фокус писав про те, що група людей із комуністичними прапорами накинулася на українців, які прийшли до пам'ятника Тарасу Шевченку в Мандрі, щоб провести захід із молитвою за жертвами Голодоморів у листопаді 2024 року.