Поддерживает Путина и войну: российский депутат четыре года работал из Днепра, детали

Российский депутат Михаил Носик в течение четырех лет работал в Днепре. Он якобы принимал граждан по видеосвязи, используя VPN, потому что не мог выехать в РФ.

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Об этом сообщило российское издание Zab.ru 17 апреля.

Носик проживает в Днепре с 2021 года и якобы не имеет возможности выехать в Россию. Сам он родом из Украины.

По данным медиа, с мужчиной связалась комиссия по этике, чтобы решить эту ситуацию.

"Работаю дистанционно через VPN, оказываю помощь некоторым гражданам. Прием только по видеосвязи. Очный прием не веду, ведь вынужденно проживаю в Украине", — заявил Михаил Носик.

В частности, россиянин не видит нужным увольняться с должности депутата, ведь "может быть полезным". Более того, Носик получал 2-3 тысячи рублей за свою работу ежемесячно. Он считает, что может попасть в плен и тогда его обменяют.

"Я не хочу увольняться, ведь формально это ничего не изменит. К тому же статус депутата делает меня ценным (...) Я считаю, что я работаю не хуже других", — рассказал российский политик.

Почему российский депутат оказался в Украине

Во время заседания комиссии Носик рассказал, что поехал в Днепр на своей машине в 2021 году, чтобы пройти лечение от онкологического заболевания. А после начала полномасштабной войны он обращался за помощью в МИД России и российское посольство в Турции, но там не смогли ему помочь, пишет "Медуза". По словам россиянина, он "вынужден скрываться от действующей власти и прятаться от полиции и ВСУ". У Носика нет гражданства Украины или вида на жительство.

Он занимает должность депутата Совета Каларского муниципального округа Забайкальского края с 2020 года.

В РФ на "удаленного работника" обратили внимание в январе 2025 года. В конце марта представители Совета Каларского муниципального округа связались с Носиком по видеосвязи, а он рассказал все подробности.

Во время пребывания в Украине он дистанционно участвует в заседаниях совета депутатов, а также голосует за принятие решений. Носик назвал себя "активным сторонником специальной военной операции (войны России против Украины, — ред.) и верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина".

Носик говорит, что не получает зарплаты за свою работу. А вроде бы живет только на пенсию в размере 27 тысяч рублей. Поскольку между Россией и Украиной прекратились денежные переводы, рубли "приходится конвертировать в биткоины, а потом в гривны, теряя на этом до 30%". Как утверждает Baza, ему все же платят заработную плату — около двух-трех тысяч рублей в месяц.

Комиссия по этике пришла к выводу, что "вынужденное проживание" Михаила Носика на территории Украины "создает угрозу его личной безопасности", не позволяет выполнять обязанности, а также "может вызвать сомнения относительно его способности объективно и беспристрастно представлять интересы избирателей Каларского муниципального округа".

Комиссия рекомендовала муниципальному совету досрочно прекратить полномочия депутата. Впрочем, как пишет Baza, большинство депутатов проголосовали против и Носик продолжает работать.

Между тем председатель совета Каларского округа Аркадий Громов подтвердил, что Носик находится в Украине и не может вернуться в РФ.

"Человек попал в тяжелую жизненную ситуацию... Надо иметь в виду, что человек заслуженный, инвалид, ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС, бывший офицер. Просто ему не повезло, что он родился в Украине и решил туда съездить. И съездил на свою голову. У него российский паспорт, зарегистрирован в Каларском районе, пенсию и все выплаты получает", — отметил Громов.

Россиянин добавил, что человек, который сообщил о проживании Носика в Украине, "поступил непорядочно и поставил его жизнь под угрозу".

Напомним, россияне не ждут в гости голливудского актера Жана-Клода Ван Дамма, который заявил, что хотел бы приехать в РФ в роли "посла мира".

Также Фокус писал о реакции российского МИД РФ на вероятное применение немецких ракет Taurus по российским объектам. По словам Захаровой, такой будет расценен Россией как прямое участие Германии в войне на стороне Украины.