Підтримує Путіна і війну: російський депутат чотири роки працював з Дніпра, деталі

Російський депутат Михайло Носик протягом чотирьох років працював у Дніпрі. Він нібито приймав громадян по відеозв'язку, використовуючи VPN, бо не міг виїхати до РФ.

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Про це повідомило російське видання Zab.ru 17 квітня.

Носик проживає у Дніпрі з 2021 року і нібито не має можливості виїхати в Росію. Сам він родом з України.

За даними медіа, з чоловіком зв'язалась комісія з етики, аби вирішити цю ситуацію.

"Працюю дистанційно через VPN, надаю допомогу деяким громадянам. Прийом тільки по відеозв'язку. Очний прийом не веду, адже вимушено проживаю в Україні", — заявив Михайло Носик.

Зокрема, росіянин не вбачає за потрібне звільнятись з посади депутата, адже "може бути корисним". Ба більше, Носик отримував 2-3 тисячі рублів за свою роботу щомісяця. Він вважає, що може потрапити в полон і тоді його обміняють.

"Я не хочу звільнятись, адже формально це нічого не змінить. До того ж статус депутата робить мене цінним (…) Я вважаю, що я працюю не гірше за інших", — розповів російський політик.

Чому російський депутат опинився в Україні

Під час засідання комісії Носик розповів, що поїхав до Дніпра на своїй машині у 2021 році, щоб пройти лікування від онкологічного захворювання. А після початку повномасштабної війни він звертався за допомогою до МЗС Росії та російського посольства в Туреччині, але там не змогли йому допомогти, пише "Медуза". За словами росіянина, він "змушений ховатися від чинної влади та ховатися від поліції та ЗСУ". У Носика немає громадянства України чи посвідки на проживання.

Він обіймає посаду депутата Ради Каларського муніципального округу Забайкальського краю з 2020 року.

У РФ на "віддаленого працівника" звернули увагу в січні 2025 року. Наприкінці березня представники Ради Каларського муніципального округу зв'язалися з Носиком по відеозв'язку, а він розповів усі подробиці.

Під час перебування в Україні він дистанційно бере участь у засіданнях ради депутатів, а також голосує за ухвалення рішень. Носик назвав себе "активним прихильником спеціальної військової операції (війни Росії проти України, — ред.) та верховного головнокомандувача Володимира Володимировича Путіна".

Носик каже, що не отримує зарплати за свою роботу. А начебто живе лише на пенсію у розмірі 27 тисяч рублів. Оскільки між Росією та Україною припинилися грошові перекази, рублі "доводиться конвертувати в біткоїни, а потім у гривні, втрачаючи на цьому до 30%". Як стверджує Baza, йому все ж таки платять заробітну плату — близько двох-трьох тисяч рублів на місяць.

Комісія з етики дійшла висновку, що "вимушене проживання" Михайла Носика на території України "створює загрозу його особистій безпеці", не дозволяє виконувати обов'язки, а також "може викликати сумніви щодо його здатності об'єктивно та неупереджено представляти інтереси виборців Каларського муніципального округу".

Комісія рекомендувала муніципальній раді достроково припинити повноваження депутата. Втім, як пише Baza, більшість депутатів проголосували проти і Носик продовжує працювати.

Тим часом голова ради Каларського округу Аркадій Громов підтвердив, що Носик перебуває в Україні і не може повернутися до РФ.

"Людина потрапила у важку життєву ситуацію… Треба мати на увазі, що людина заслужена, інвалід, ліквідатор аварії на Чорнобильській АЕС, колишній офіцер. Просто йому не пощастило, що він народився в Україні та вирішив туди з'їздити. І з'їздив на свою голову. У нього російський паспорт, зареєстрований у Каларському районі, пенсію і всі виплати отримує", — зазначив Громов.

Росіянин додав, що людина, яка повідомила про проживання Носика в Україні, "вчинила непорядно і поставила його життя під загрозу".

Нагадаємо, росіяни не чекають у гості голлівудського актора Жана-Клода Ван Дамма, який заявив, що хотів би приїхати до РФ в ролі "посла миру".

Також Фокус писав про реакцію російського МЗС РФ на ймовірне застосування німецьких ракет Taurus по російських об'єктах. За словами Захарової, такий буде розцінений Росією як пряма участь Німеччини у війні на стороні України.