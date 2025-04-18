Спикер на мероприятиях: Джо Байден предлагает свои услуги за $300 000

46-й президент США Джо Байден сейчас предлагает услуги спикера на различных мероприятиях. Цена вопроса — 300 тысяч долларов.

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Об этом сообщает New York Post.

Как отмечает издание, прайс Байдена ниже, чем у 44-го президента Барака Обамы: тот после ухода из Белого дома просил за свои выступления 400 тысяч долларов.

В начале февраля этого года Джо Байден заключил контракт с компанией Creative Artists Agency, который предусматривает предоставление ему, в случае необходимости, частного самолета и средств на содержание пяти сотрудников.

Однако, по данным собеседников New York Post, услуги Байдена не очень популярны: в его речах замечают неточности и даже серьезные ошибки (причем это было ему присуще и во времена президентства). Особенно негативное впечатление произвело выступление Джо Байдена на конференции по вопросам инвалидности в Чикаго, состоявшейся на этой неделе. Байден тогда употребил термин "цветной" для обозначения темнокожих. После этого некоторые из помощников Байдена высказали мнение, что ему было бы лучше "больше отдыхать" в своем доме на побережье.

Также на этой неделе Джо Байден выступил на мероприятии в Школе управления им. Кеннеди (одном из факультетов Гарвардского университета). Пресс-служба заведения заявила, что за то выступление Байдену не платили.

Напомним, Джо Байдена и его политику не раз жестко критиковал действующий президент США Дональд Трамп. Он утверждает, что это якобы Байден виноват в войне, развязанной Россией против Украины.

Также Дональд Трамп хвастался результатами своего когнитивного теста после медицинского осмотра в апреле этого года и заявлял, что хочет "отличаться от Байдена".