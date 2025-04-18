Спікер на заходах: Джо Байден пропонує свої послуги за $300 000

46-й президент США Джо Байден нині пропонує послуги спікера на різноманітних заходах. Ціна питання – 300 тисяч доларів.

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Про це повідомляє New York Post.

Як зауважує видання, прайс Байдена нижче, ніж у 44-го президента Барака Обами: той після залишення Білого дому просив за свої виступи 400 тисяч доларів.

На початку лютого цього року Джо Байден уклав контракт із компанією Creative Artists Agency, який передбачає надання йому, в разі потреби, приватного літака та коштів на утримання п’ятьох співробітників.

Проте, за даними співрозмовників New York Post, послуги Байдена не є дуже популярними: у його промовах помічають неточності та навіть серйозні помилки (причому це було йому притаманно і за часів президентства). Особливо негативне враження справив виступ Джо Байдена на конференції з питань інвалідності в Чикаго, що відбувся цього тижня. Байден тоді вжив термін "кольоровий" для позначення темношкірих. Після цього деякі з помічників Байдена висловили думку, що йому було б краще "більше відпочивати" у своєму будинку на узбережжі.

Також цього тижня Джо Байден виступив на заході у Школі управління ім. Кеннеді (одному з факультетів Гарвардського університету). Пресслужба закладу заявила, що за той виступ Байдену не платили.

Нагадаємо, Джо Байдена та його політику не раз жорстко критикував чинний президент США Дональд Трамп. Він стверджує, що це нібито Байден винний у війні, розв’язаній Росією проти України.

Також Дональд Трамп хизувався результатами свого когнітивного тесту після медичного огляду у квітні цього року і заявляв, що хоче "відрізнятися від Байдена".