"Вдоль границы с Калининградом": Литва построит новый маршрут для подвоза оружия из Польши

Литва планирует укрепить Сувальский перешеек для защиты от возможного нападения России на страны ЕС и НАТО, а также построить новый маршрут для подвоза оружия из Польши.

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Об этом пишет Politico.

"Особенно в районе Сувалок обсуждаются новые меры защиты вдоль границ с Калининградом и Беларусью", — отметил заместитель министра обороны Литвы Томас Годляускас.

По его словам, до 2028 года страна реконструирует 113 км дорог и 8 мостов в ключевом наземном маршруте между странами Балтии и Польшей.

Кроме того, Литва построит второй транспортный маршрут для подвоза вооружений из Польши, чтобы обеспечить безопасность Сувальского перешейка.

Сейчас Литва имеет две основные дороги, пересекающие коридор: одна из них, ведущая из литовского Каунаса в Варшаву — часть военного коридора Via Baltica, а вторая — это обычный маршрут между литовской столицей Вильнюсом и польским городом Августов.

Литва построит новый маршрут для подвоза оружия из Польши Фото: скриншот

"Эти дороги являются критически важными для нас с точки зрения безопасности и обороны. Они всегда были частью нашего гражданско-военного планирования как ключевые наземные маршруты для поддержки союзников во время кризиса", — подчеркнул Годляускас.

Он добавил, что меры безопасности выходят за пределы физической инфраструктуры.

"Мы обсуждаем, как противодействовать подделке и глушению GPS со стороны России, которые уже влияют на нашу гражданскую авиацию и навигационные системы", — пояснил Годляускас.

Кроме того, предусматриваются новые меры по обеспечению безопасности границ, включая контрольно-пропускные пункты и блокировочные системы, например, цементные барьеры.

Журналисты подчеркнули, что в случае гипотетической войны России важно было бы быстро захватить Сувальский перешеек, чтобы отрезать союзникам по НАТО путь по суше к странам Балтии.

Напомним, 7 апреля журналисты The Telegraph сообщили, что страны Балтии строят "линию обороны" против ВС РФ, но могут не успеть.

В марте президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Литва готовится к нападению России на страны НАТО до 2030 года.