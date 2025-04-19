"Вздовж кордону з Калінінградом": Литва збудує новий маршрут для підвозу зброї з Польщі

Литва планує укріпити Сувальський перешийок для захисту від можливого нападу Росії на країни ЄС і НАТО, а також побудувати новий маршрут для підвезення зброї з Польщі.

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Про це пише Politico.

"Особливо в районі Сувалок обговорюються нові заходи захисту вздовж кордонів з Калінінградом і Білоруссю", — зазначив заступник міністра оборони Литви Томас Годляускас.

За його словами, до 2028 року країна реконструює 113 км доріг і 8 мостів у ключовому наземному маршруті між країнами Балтії та Польщею.

Крім того, Литва побудує другий транспортний маршрут для підвезення озброєнь із Польщі, щоб забезпечити безпеку Сувальського перешийку.

Наразі Литва має дві основні дороги, що перетинають коридор: одна з них, що веде з литовського Каунаса до Варшави – частина військового коридору Via Baltica, а друга – це звичайний маршрут між литовською столицею Вільнюсом і польським містом Августів.

Литва збудує новий маршрут для підвозу зброї з Польщі Фото: скриншот

"Ці дороги є критично важливими для нас з погляду безпеки і оборони. Вони завжди були частиною нашого цивільно-військового планування як ключові наземні маршрути для підтримки союзників під час кризи", — наголосив Годляускас.

Він додав, що заходи безпеки виходять за межі фізичної інфраструктури.

"Ми обговорюємо, як протидіяти підробці і глушінню GPS з боку Росії, які вже впливають на нашу цивільну авіацію і навігаційні системи", — пояснив Годляускас.

Крім того, передбачаються нові заходи щодо забезпечення безпеки кордонів, включно з контрольно-пропускними пунктами і блокувальними системами, наприклад, цементними бар'єрами.

Журналісти підкреслили, що у разі гіпотетичної війни Росії важливо було б швидко захопити Сувальський перешийок, аби відрізати союзникам по НАТО шлях по суші до країн Балтії.

Нагадаємо, 7 квітня журналісти The Telegraph повідомили, що країни Балтії будують "лінію оборони" проти ЗС РФ, але можуть не встигнути.

У березні президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Литва готується до нападу Росії на країни НАТО до 2030 року.