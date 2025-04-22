Перстень Папы Римского, который стоит более 500 тысяч долларов, уничтожат специальным молотком

После смерти Папы Римского Франциска знаковый перстень с печатью, который он носил на правой руке, будет уничтожен.

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Об этом пишет издание Unilad.

По давней традиции Перстень рыбака, который носил Папа Римский на правой руке, будет уничтожен специальным молотком. Его стоимость оценивается около 520 тысяч долларов.

Перстень рыбака дарится Папе после избрания и забирается после его смерти.

Перстень Папы уничтожают после его смерти

По традиции Римско-католической церкви, перстень должен быть уничтожен специальным молотком. Это сделает кардинал камерленго Кевин Фаррелл.

Пестень уничтожают по причине того, чтобы предотвратить неправильное использование кольца, поскольку изначально его подделывали как печать для частных писем Папы Римского, хотя благодаря современным достижениям его настоящее назначение лишь церемониальное.

Причиной смерти 88-летнего понтифика, которого называли Франциском в честь святого покровителя Ассизи в 13 веке, был подтвержден церебральный инсульт, который привел к коме и необратимой сердечной недостаточности.

Напомним, что Папа Римский умер утром 21 апреля. Ему было 88 лет. Ему было 88 лет. Похороны понтифика состоятся 26 апреля.

Также сообщалось, что Папа Римский тайно помог приобрести дроны для ВСУ. Тогда его прозвали "Тайным Сантой", а о помощи стало известно лишь после смерти религиозного деятеля 21 апреля.