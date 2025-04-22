Перстень Папи Римського, який коштує понад 500 тисяч доларів, знищать спеціальним молотком

Після смерті Папи Римського Франциска знаковий перстень з печаткою, який він носив на правій руці, буде знищено.

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Про це пише видання Unilad.

За давньою традицією Перстень рибалки, який носив Папа Римський на правій руці, буде знищено спеціальним молотком. Його вартість оцінюють близько 520 тисяч доларів.

Перстень рибалки дарується Папі після обрання та забирається після його смерті.

Перстень Папи знищують після його смерті

За традицією Римсько-католицької церкви, перстень має бути знищений спеціальним молотком. Це зробить кардинал камерленго Кевін Фаррелл.

Пестень знищують з причини того, щоб запобігти неправильному використанню каблучки, оскільки спочатку її підробляли як печатку для приватних листів Папи Римського, хоча завдяки сучасним досягненням її справжнє призначення лише церемоніальне.

Причиною смерті 88-річного понтифіка, якого називали Франциском на честь святого покровителя Ассизі в 13 столітті, було підтверджено церебральний інсульт, який призвів до коми та незворотної серцевої недостатності.

Нагадаємо, що Папа Римський помер вранці 21 квітня. Йому було 88 років.. Йому було 88 років. Похорон понтифіка відбудеться 26 квітня.

Також повідомлялося, що Папа Римський таємно допоміг придбати дрони для ЗСУ. Тоді його прозвали "Таємним Сантою", а про допомогу стало відомо лише після смерті релігійного діяча 21 квітня.