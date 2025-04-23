"Железнодорожный хаос" в Германии: назван важный пробел в обороне НАТО при войне с РФ (фото)

Проблемы с железными дорогами в Германии могут ослабить военную мощь НАТО и сыграть с Европой злую шутку при вторжении армии России.

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О важном нюансе в обороне Евросоюза пишет немецкий таблоид Bild.

Проблемы на немецкой железной дороге — это не только головная боль для пассажиров, но и потенциальная угроза европейской безопасности. Стратегия национальной безопасности ФРГ до 2023 года определяет роль Германии как логистического центра НАТО.

"Германия должна стать основным логистическим узлом для переброски войск НАТО в случае начала большой войны", — сообщают авторы.

Именно в Германию по железной дороге последует тяжелая военная техника из США и Великобритании. Надежность столь сложного процесса перевозок все больше ставится под сомнение.

Перевозчик DB Cargo понес 350 миллионов евро убытков

Главная роль в железнодорожных перевозках в случае военного конфликта отведут DB Cargo, дочерней компании основного железнодорожного оператора Deutsche Bahn. Однако компания переживает глубокий кризис: в 2024 году она понесла 350 миллионов евро убытков и будет сокращать около 5 000 работников.

Глава DB Cargo Зигрид Никутта еще на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале подчеркивала важность железных дорог в вопросе обороны страны. Она призывала создать отдельную европейскую сеть для армейских нужд.

"С помощью логистики войны не выигрывают, но без нее их точно проигрывают", — заявляла Никутта.

По словам экс-генерала армии США Бена Ходжеса, мощности DB Cargo составляют меньше четверти от необходимого для одновременной переброски танковых бригад.

В Бундесвере заявили, что полагаются исключительно на гражданские фирмы по логистике. В морских и воздушных перевозках тяжелого оборудования данный показатель составляет 100%, сообщает газета Handelsblatt.

Кроме этого, Бундесвер ведет переговоры с летной школой авиаперевозчика Lufthansa, чтобы она взяла на себя базовую подготовку пилотов истребителей.

Напомним, в Краснодарском крае России недавно случился инцидент на железной дороге. Обломки дрона, по заявлению властей, повредили контактную сеть.

В начале апреля "Укрзалізниця" подверглась масштабной кибератаке. Для устранения ее последствий понадобилось много времени.