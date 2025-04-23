"Залізничний хаос" у Німеччині: названо важливу прогалину в обороні НАТО під час війни з РФ (фото)

Проблеми із залізницями в Німеччині можуть послабити військову міць НАТО і зіграти з Європою злий жарт в разі вторгнення армії Росії.

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Про важливий нюанс в обороні Євросоюзу пише німецький таблоїд Bild.

Проблеми на німецькій залізниці — це не тільки головний біль для пасажирів, а й потенційна загроза європейській безпеці. Стратегія національної безпеки ФРН до 2023 року визначає роль Німеччини як логістичного центру НАТО.

"Німеччина має стати основним логістичним вузлом для перекидання військ НАТО в разі початку великої війни", — повідомляють автори.

Саме в Німеччину залізницею прямуватиме важка військова техніка зі США та Великої Британії. Надійність такого складного процесу перевезень дедалі більше ставиться під сумнів.

Перевізник DB Cargo зазнав 350 мільйонів євро збитків

Головну роль у залізничних перевезеннях у разі воєнного конфлікту відведуть DB Cargo, дочірній компанії основного залізничного оператора Deutsche Bahn. Однак компанія переживає глибоку кризу: у 2024 році вона зазнала 350 мільйонів євро збитків і скорочуватиме майже 5 000 працівників.

Глава DB Cargo Зігрід Нікутта ще на Мюнхенській конференції з безпеки в лютому наголошувала на важливості залізниць у питанні оборони країни. Вона закликала створити окрему європейську мережу для армійських потреб.

"За допомогою логістики війни не виграють, але без неї їх точно програють", — заявляла Нікутта.

За словами ексгенерала армії США Бена Годжеса, потужності DB Cargo становлять менше чверті від необхідного для одночасного перекидання танкових бригад.

У Бундесвері заявили, що покладаються виключно на цивільні фірми з логістики. У морських і повітряних перевезеннях важкого обладнання цей показник становить 100%, повідомляє газета Handelsblatt.

Крім цього, Бундесвер веде переговори з льотною школою авіаперевізника Lufthansa, щоб вона взяла на себе базову підготовку пілотів винищувачів.

Нагадаємо, у Краснодарському краї Росії нещодавно стався інцидент на залізниці. Уламки дрона, за заявою влади, пошкодили контактну мережу.

На початку квітня "Укрзалізниця" зазнала масштабної кібератаки. Для усунення її наслідків знадобилося багато часу.