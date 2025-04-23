"Залізничний хаос" у Німеччині: названо важливу прогалину в обороні НАТО під час війни з РФ (фото)
Проблеми із залізницями в Німеччині можуть послабити військову міць НАТО і зіграти з Європою злий жарт в разі вторгнення армії Росії.
Про важливий нюанс в обороні Євросоюзу пише німецький таблоїд Bild.
Проблеми на німецькій залізниці — це не тільки головний біль для пасажирів, а й потенційна загроза європейській безпеці. Стратегія національної безпеки ФРН до 2023 року визначає роль Німеччини як логістичного центру НАТО.
"Німеччина має стати основним логістичним вузлом для перекидання військ НАТО в разі початку великої війни", — повідомляють автори.
Саме в Німеччину залізницею прямуватиме важка військова техніка зі США та Великої Британії. Надійність такого складного процесу перевезень дедалі більше ставиться під сумнів.
Головну роль у залізничних перевезеннях у разі воєнного конфлікту відведуть DB Cargo, дочірній компанії основного залізничного оператора Deutsche Bahn. Однак компанія переживає глибоку кризу: у 2024 році вона зазнала 350 мільйонів євро збитків і скорочуватиме майже 5 000 працівників.
Глава DB Cargo Зігрід Нікутта ще на Мюнхенській конференції з безпеки в лютому наголошувала на важливості залізниць у питанні оборони країни. Вона закликала створити окрему європейську мережу для армійських потреб.
"За допомогою логістики війни не виграють, але без неї їх точно програють", — заявляла Нікутта.
За словами ексгенерала армії США Бена Годжеса, потужності DB Cargo становлять менше чверті від необхідного для одночасного перекидання танкових бригад.
У Бундесвері заявили, що покладаються виключно на цивільні фірми з логістики. У морських і повітряних перевезеннях важкого обладнання цей показник становить 100%, повідомляє газета Handelsblatt.
Крім цього, Бундесвер веде переговори з льотною школою авіаперевізника Lufthansa, щоб вона взяла на себе базову підготовку пілотів винищувачів.
Нагадаємо, у Краснодарському краї Росії нещодавно стався інцидент на залізниці. Уламки дрона, за заявою влади, пошкодили контактну мережу.
На початку квітня "Укрзалізниця" зазнала масштабної кібератаки. Для усунення її наслідків знадобилося багато часу.