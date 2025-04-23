В США распустили группу, которая занималась расследованиями военных преступлений РФ против Украины, — WP

Администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа расформировала группу, которая занималась расследованием российских военных преступлений в Украине, и сократила должность ее координатора.

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Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на собственные источники.

Эта должность при Управлении директора национальной разведки была создана в соответствии с законом, соавторами которого стали представитель члена Палаты представителей Джейсон Кроу и бывший конгрессмен, действующий советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолц.

"Должность координатора по зверствам... призвана привлечь Путина к ответственности за преступления, совершенные им против украинского народа... Эта должность была учреждена Конгрессом на двухпартийной основе, и администрация должна дать возможность тому, кто занимает эту должность, выполнять свои обязанности, как того требует закон", — заявил Кроу изданию.

По его словам, если Трамп и директор Национальной разведки Тулси Габбард "хотят достичь прочного мира, они должны быть готовы привлечь Путина к ответственности за преступления, совершенные им в Украине". В целом, по мнению экспертов, такие действия сигнализируют союзникам и противникам об уменьшении роли США как глобального голоса за верховенство права.

"Это очень тревожный отход от обязательства США привлекать к ответственности виновных в военных преступлениях и агрессии, особенно в самом кровавом конфликте, который Европа видела со времен Второй мировой войны", — сказал бывший руководитель группы по расследованию военных преступлений Минюста США Эли Розенбаум.

Напомним, в субботу, 19 апреля, на улицы больших и малых городов по всей территории США, с осуждением политики администрации президента Дональда Трампа, вышли тысячи людей. события варьировались от митинга перед Белым домом до демонстрации в Массачусетсе в память о выстреле, ознаменовавшем начало Войны за независимость 250 лет назад.

Отметим, что рейтинг общественного одобрения президента США Дональда Трампа упал до самого низкого уровня с начала его президентства. В первые часы после инаугурации Трампа его рейтинг составлял 47%, а по состоянию на 22 апреля был 42%.