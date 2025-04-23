В США розпустили групу, яка займалась розслідуваннями воєнних злочинів РФ проти України, — WP

Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа розформувала групу, яка займалася розслідуванням російських воєнних злочинів в Україні, та скоротила посаду її координатора.

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Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на власні джерела.

Ця посада при Управлінні директора національної розвідки була створена відповідно до закону, співавторами якого стали представник члена Палати представників Джейсон Кроу і колишній конгресмен, чинний радник президента США з нацбезпеки Майкл Волц.

"Посада координатора щодо звірств… покликана притягнути Путіна до відповідальності за злочини, вчинені ним проти українського народу… Ця посада була заснована Конгресом на двопартійній основі, і адміністрація повинна дати можливість тому, хто обіймає цю посаду, виконувати свої обов'язки, як того вимагає закон", – заявив Кроу виданню.

За його словами, якщо Трамп і директорка Національної розвідки Тулсі Габбард "хочуть досягти міцного миру, вони мають бути готові притягнути Путіна до відповідальності за злочини, вчинені ним в Україні". Загалом, на думку експертів, такі дії сигналізують союзникам і супротивникам про зменшення ролі США як глобального голосу за верховенство права.

"Це дуже тривожний відхід від зобов'язання США притягати до відповідальності винних у воєнних злочинах і агресії, особливо в найкривавішому конфлікті, який Європа бачила з часів Другої світової війни", — сказав колишній керівник групи з розслідування воєнних злочинів Мін'юсту США Елі Розенбаум.

Нагадаємо, у суботу, 19 квітня, на вулиці великих і малих міст по всій території США, із засудженням політики адміністрації президента Дональда Трампа, вийшли тисячі людей. події варіювалися від мітингу перед Білим домом до демонстрації в Массачусетсі в пам'ять про постріл, що ознаменував початок Війни за незалежність 250 років тому.

Зазначимо, що рейтинг суспільного схвалення президента США Дональда Трампа впав до найнижчого рівня від початку його президентства. У перші години після інавгурації Трампа його рейтинг складав 47%, а станом на 22 квітня був 42%.