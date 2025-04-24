Состояние 16 млн долларов, однако зарплату не получает: сколько зарабатывает Папа Римский

Папа Римский Франциск не получал традиционной зарплаты за свою деятельность. Все его бытовые нужды, как и других понтификов, обеспечивал Ватикан.

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Об этом пишет RMF. Все подарки и пожертвования, которые он получал, передаются на благотворительность или поступают в распоряжение Святого Престола.

Понтифик не получает зарплату в классическом смысле этого слова. Зато раз в год ему дарят три монеты: бронзовую, серебряную и золотую, которые имеют символическое значение. После смерти Папы эти монеты кладут в его гроб как символ его функций.

Материальное положение Папы Римского

Хотя он формально не получает зарплаты, он имеет доступ к имуществу, связанному с его должностью. Его чистая стоимость оценивается примерно в 16 миллионов долларов. Среди активов — пять автомобилей и другие бонусы.

Кто оплачивает ежедневные расходы понтифика

Они покрываются Ватиканом. Это касается расходов на проживание, а также поездок, безопасности и медицинского обслуживания. Папе не нужно переживать о счетах или покупках — все организуют специальные службы Святого Престола.

Стоит добавить, что у Папы нет банковского счета или кредитной карты на его имя. Однако, по оценкам американской программы "The Catholic Talk Show", ежегодные расходы Папы Франциска составляли примерно 100 тысяч долларов.

Доходы кардиналов и других священнослужителей

Кардиналы и другие высокопоставленные чиновники получают обычную зарплату. Ежемесячная зарплата кардинала в Ватикане составляет от 4 до 5 тысяч евро.

Важно различать личные средства Папы и имущество Католической Церкви. Хотя Ватикан обладает значительными финансовыми ресурсами, недвижимостью и художественными сокровищами, Папа не имеет к ним личного доступа. Его функция заключается в управлении этим имуществом от имени Церкви.

Напомним, 21 апреля стало известно, что на 89-ом году жизни скончался Папа Римский Франциск. Понтифика лишь недавно выписали из больницы после лечения дыхательной недостаточности. Впоследствии в Ватикане сообщили, что причиной смерти Папы Римского Франциска стали инсульт и сердечная недостаточность. Также понтифик имел ряд хронических болезней, в частности дыхательную недостаточность и диабет второго типа.