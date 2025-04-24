Статки 16 млн доларів, однак зарплату не отримує: скільки заробляє Папа Римський

Папа Римський Франциск не отримував традиційної зарплати за свою діяльність. Усі його побутові потреби, як й інших понтифіків, забезпечував Ватикан.

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Про це пише RMF. Усі подарунки та пожертви, які він отримував, передаються на благодійність або надходять у розпорядження Святого Престолу.

Понтифік не отримує зарплату в класичному значенні цього слова. Натомість раз на рік йому дарують три монети: бронзову, срібну та золоту, які мають символічне значення. Після смерті Папи ці монети кладуть у його труну як символ його функцій.

Матеріальний стан Папи Римського

Хоча він формально не отримує зарплати, він має доступ до майна, пов'язаного з його посадою. Його чиста вартість оцінюється приблизно у 16 ​​мільйонів доларів. Серед активів — п'ять автомобілів й інші бонуси.

Хто оплачує щоденні витрати понтифіка

Вони покриваються Ватиканом. Це стосується витрат на проживання, а також поїздок, безпеки та медичного обслуговування. Папі не потрібно переживати про рахунки або покупки — все організовують спеціальні служби Святого Престолу.

Варто додати, що в Папи немає банківського рахунку або кредитної карти на його ім'я. Однак, за оцінками американської програми "The Catholic Talk Show", щорічні витрати Папи Франциска складали приблизно 100 тисяч доларів.

Доходи кардиналів та інших священнослужителів

Кардинали та інші високопосадовці отримують звичайну зарплату. Щомісячна зарплата кардинала у Ватикані становить від 4 до 5 тисяч євро.

Важливо розрізняти особисті кошти Папи та майно Католицької Церкви. Хоча Ватикан володіє значними фінансовими ресурсами, нерухомістю та мистецькими скарбами, Папа не має до них особистого доступу. Його функція полягає в управлінні цим майном від імені Церкви.

Нагадаємо, 21 квітня стало відомо, що на 89-ому році життя помер Папа Римський Франциск. Понтифіка лише нещодавно виписали з лікарні після лікування дихальної недостатності. Згодом у Ватикані повідомили, що причиною смерті Папи Римського Франциска стали інсульт і серцева недостатність. Також понтифік мав низку хронічних хвороб, зокрема дихальну недостатність та діабет другого типу.