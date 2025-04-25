Пришел без приглашения: посла РФ в Германии публично освистали, когда тот прибыл на памятные мероприятия

Посол России в Германии Сергей Нечаев без приглашения пришел на памятные мероприятия в городе Торгау, состоявшиеся 25 апреля по случаю 80-летия со дня вошедшего в историю рукопожатия американских и советских солдат на реке Эльбе. Перед этим его призвали не впускать туда, но российскому послу это не помешало: на его верхней одежде красовалась черно-оранжевая лента.

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Об инциденте во время памятных мероприятий в Германии с участием россиянина рассказало издание "Європейська правда".

Отмечается, что накануне проведения мемориальных мероприятий посол Украины в Германии Алексей Макеев обратился к организаторам с призывом не впускать российского дипломата на события.

Однако в сам день проведения мероприятий Нечаев таки прибыл на место. Там он пообщался с местными жителями и представителями прессы, отметив, что этот день "очень важен".

"Мы должны вспомнить павших солдат, поэтому этот день очень важен для нас", — сказал Нечаев.

Зато у него спросили, что посол чувствует в тех условиях, что ему здесь не рады. Нечаева это нисколько не удивило и не смутило, по его словам, и чувствовал себя на памятных мероприятиях он при этом "комфортно".

"Я этого не чувствую, мне комфортно", — сказал российский посол.

На прибытие посла РФ на памятные мероприятия отреагировали другие высокопоставленные чиновники. В частности премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер обратился к нему, сказав, что Россия развязала войну в 2014 году, нарушив международное право, и что именно Россия должна ее прекратить.

Также саксонский премьер вспомнил о Второй мировой войне и жертвах советского народа, отметив, что среди них были не только русские, но и украинцы и белорусы, грузины.

"Было бы приятнее, уместнее, если бы с нами были представители Украины, Грузии или Беларуси", — отметил чиновник, предположив, что их не было на мероприятии именно из-за участия россиянина.

Кречмер произнес эти слова, а толпа гостей, бывших на мемориальном событии, несколько раз публично освистала Нечаева.

Отмечается, что Нечаев не впервые приходит без приглашения на памятные мероприятия в Германии, игнорируя факт того, что ему там не рады.

Напомним, что сама черно-оранжевая лента (или георгиевская лента) стала символом российской агрессии против Украины еще весной 2014 года. В июне 2017 года президент Украины подписал закон о запрете использования на территории государства. Также ряд других государств выдали запрет на использование этого символа, в частности Литва, Латвия, Молдова. В Казахстане и Кыргызстане черно-оранжевую ленту заменили на ленты других цветов.

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