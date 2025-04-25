Прийшов без запрошення: посла РФ у Німеччині публічно освистали, коли той прибув на пам'ятні заходи

Посол Росії в Німеччині Сергій Нечаєв без запрошення прийшов на пам'ятні заходи у місті Торгау, що відбулися 25 квітня з нагоди 80-річчя від дня рукостискання американських і радянських солдатів на річці Ельбі, що увійшов в історію. Перед цим його закликали не впускати туди, але російському послу це не завадило: на його верхньому одязі красувалася чорно-помаранчева стрічка.

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Про інцидент під час пам'ятних заходів у Німеччині за участю росіянина розповіло видання "Європейська правда".

Зазначається, що напередодні проведення меморіальних заходів посол України в Німеччині Олексій Макєєв звернувся до організаторів із закликом не впускати російського дипломата на події.

Однак у сам день проведення заходів Нечаєв таки прибув на місце. Там він поспілкувався з місцевими мешканцями та представниками преси, зазначивши, що цей день "дуже важливий".

"Ми повинні згадати полеглих солдатів, тому цей день дуже важливий для нас", — сказав Нечаєв.

Натомість у нього запитали, що посол відчуває за тих умов, що йому тут не раді. Нечаєва це ніскільки не здивувало та не збентежило, за його словами, й почувався на пам'ятних заходах він при цьому "комфортно".

"Я цього не відчуваю, мені комфортно", — сказав російський посол.

На прибуття посла РФ на пам'ятні заходи відреагували інші високопоставлені чиновники. Зокрема прем'єр-міністр Саксонії Міхаель Кречмер звернувся до нього, сказавши, що Росія розв'язала війну у 2014 році, порушивши міжнародне право, і що саме Росія повинна її припинити.

Також саксонський прем'єр згадав про Другу світову війну й жертви радянського народу, зауваживши, що серед них були не тільки росіяни, а й українці та білоруси, грузини.

"Було б приємніше, доречніше, якби з нами були представники України, Грузії або Білорусі", — зазначив посадовець, припустивши, що їх не було на заході саме через участь росіянина.

Кречмер промовив ці слова, а натовп гостей, що були на меморіальних подія, кілька разів публічно освистав Нечаєва.

Зазначається, що Нечаєв не вперше приходить без запрошення на пам'ятні заходи у Німеччині, ігноруючи факт того, що йому там не раді.

Нагадаємо, що сама чорно-помаранчева стрічка (або георгіївська стрічка) стала символом російської агресії проти України ще навесні 2014 року. У червні 2017 року президент України підписав закон про заборону використання на території держави. Також низка інших держав видали заборону на використання цього символу, зокрема Литва, Латвія, Молдова. У Казахстані та Киргизстані чорно-помаранчеву стрічку замінили на стрічки інших кольорів.

24 квітня Фокус дізнавався, як у російських пропагандистських каналах почалась істерика через загибель генерала Москалика.

Видання The Moscow Times 23 квітня повідомило, що російська пошта перейшла на ручне сортування листів внаслідок дії санкцій.