Время для самого молодого: кардинал из Тернополя может стать Папой Римским, — секретарь Франциска

Украинский греко-католический епископ Николай Бычок имеет шансы стать новым Папой Римским, если кардиналы Ватикана решат выбрать молодого кандидата, а не 80-летнего. Его ближайший "соперник" по возрасту — священник из Улан-Батора.

Related video

О шансах Николая Бычка на сан Папы Римского говорится в статье издания Crisis Magazine.

Издание опубликовало мнение религиоведа, преподавателя философии и литературы, экс-секретаря Папы Бенедикта XVI и Франциска Дэниела Галлахера. Он предложил избрать новым Папой мужчину младшего возраста. Один из кандидатов — тернополянин Бычок, написал секретарь умершего Франциска.

Николай Бычок — 44-летний священник из Тернополя, епископ греко-католической церкви, который стал кардиналом в прошлом году, в 2024 году. В 2005 году он принял сан, помогал верующим в Украине, России и США, сообщил Галлахер. На сегодня Бычок — глава епархии Святых Апостолов Петра и Павла в Мельбурне (Австралия).

"Его паства в Австралии в основном состоит из греко-католических беженцев — с Балканской войны и вооруженного конфликта с Россией, вспыхнувшего в 2014 году", — пояснил экс-секретарь покойного Папы Франциска.

Другой молодой кандидат на пост Папы Римского — 50-летний священник Джорджио Маренго из Улан-Батора (Монголия), говорится в статье. Галлахер напомнил, что покойный понтифик в 2024 году сделал обоих священников кардиналами. По его мнению, это было не случайно.

"Или они слишком молоды, чтобы стать на место Петра? История говорит, что нет, и, видимо, так считал и Франциск. Дав им красную шляпу, Святейший Отец дал им не только право голоса на следующем конклаве, но и вотум доверия, что они способны управлять вселенской Церковью", — написал Галлахер.

Религиовед объяснил, почему кардиналы часто выбирают главой церкви мужчин старшего возраста, например, 80-летних: потому что "мудрость приходит с возрастом". С другой стороны, в 20 веке был Иоанн-Павел II (Карл Войтыла) — ему было 58 лет на момент избрания. Эксперт напомнил, каким энергичным, эрудированным, интеллектуальным был Иоанн-Павел ІІ, и с какой любовью к нему относились верующие.

"Теперь, спустя 20 лет, пришло ли время для еще одного молодого Папы? Отбросив телевизионную драму Паоло Соррентино, давайте посмотрим на двух кандидатов", — написал Галлахер.

Смерть Папы Римского — детали

Отметим, 21 апреля 2025 года в Ватикане умер Папа Римский Франциск, которому в момент смерти было 88 лет, а на момент избрания — 76. 26 апреля в Риме состоялась церемония захоронения понтифика. В церемонии приняли участие сотни тысяч верующих, которые молились и провожали умершего в последний путь.

На церемонию в Ватикан прибыли мировые лидеры, среди них — президент США Дональд Трамп. Трамп имел 15-минутную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленский, который позже сообщил, что разговор был хорошим.

Напоминаем, издание The Telegraph обнаружило, что Ватикан нарушил протокол, чтобы Зеленский оказался в первом ряду во время церемонии в Риме.