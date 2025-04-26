Час для наймолодшого: кардинал з Тернополя може стати Папою Римським, — секретар Франциска

Український греко-католицький єпископ Микола Бичок має шанси стати новим Папою Римським, якщо кардинали Ватикану вирішать обрати молодого кандидата, а не 80-річного. Його найближчий "суперник" за віком — священник з Улан-Батору.

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Про шанси Миколи Бичка на сан Папи Римського ідеться у статті видання Crisis Magazine.

Видання опублікувало думку релігієзнавця, викладача філософії та літератури, екссекретаря Папи Бенедикта XVI і Франциска Деніела Галлахера. Він запропонував обрати новим Папою чоловіка молодшого віку. Один з кандидатів — тернополянин Бичок, написав секретар померлого Франциска.

Микола Бичок — 44-річний священник з Тернополя, єпископ греко-католицької церкви, який став кардиналом торік, у 2024 році. У 2005 році він прийняв сан, допомагав вірянам в Україні, Росії та США, повідомив Галлахер. На сьогодні Бичок — глава єпархії Святих Апостолів Петра і Павла в Мельбурні (Австралія).

"Його паства в Австралії здебільшого складається з греко-католицьких біженців — із Балканської війни та збройного конфлікту з Росією, що спалахнув у 2014 році", — пояснив екссекретар покійного Папи Франциска.

Інший молодий кандидат на посаду Папи Римського — 50-річний священний Джорджіо Маренґо з Улан-Батора (Монголія), ідеться у статті. Галлахер нагадав, що покійний понтифік у 2024 році зробив обох священників кардиналами. На його думку, це було не випадково.

"Чи вони занадто молоді, щоб стати на місце Петра? Історія каже, що ні, і, мабуть, так вважав і Франциск. Давши їм червоний капелюх, Святіший Отець дав їм не тільки право голосу на наступному конклаві, але й вотум довіри, що вони здатні керувати вселенською Церквою", — написав Галлахер.

Релігієзнавець пояснив, чому кардинали часто обирають главою церкви чоловіків старшого віку, наприклад, 80-річних: бо "мудрість приходить з віком". З іншого боку, у 20 столітті був Іван-Павло ІІ (Карл Войтила) — йому було 58 років на момент обрання. Експерт нагадав, яким енергійним, ерудованим, інтелектуальним був Іван-Павло ІІ, і з якою любов'ю до нього ставились віряни.

"Тепер, через 20 років, чи настав час для ще одного молодого Папи? Відкинувши телевізійну драму Паоло Соррентіно, подивімось на двох кандидатів", — написав Галлахер.

Смерть Папи Римського — деталі

Зазначимо, 21 квітня 2025 року у Ватикані помер Папа Римський Франциск, якому у момент смерті було 88 років, а на момент обрання — 76. 26 квітня у Римі відбулась церемонія поховання понтифіка. У церемонії взяли участь сотні тисяч вірян, які молились та проводжали померлого в останню путь.

На церемонію у Ватикан прибули світові лідери, серед них — президент США Дональд Трамп. Трамп мав 15-хвилинну зустріч з президентом України Володимиром Зеленський, який пізніше повідомив, що розмова була хорошою.

Нагадуємо, видання The Telegraph виявило, що Ватикан порушив протокол, щоб Зеленський опинися у першому ряду під час церемонії у Римі.