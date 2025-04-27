"Не существовали бы": Трамп хочет, чтобы корабли США бесплатно пропускали через Панамский и Суэцкий каналы

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы американские корабли бесплатно проходили по Панамскому и Суэцкому каналам.

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Об этом Трамп сообщил в своей социальной сети Truth Social.

"Американским кораблям, как военным, так и коммерческим, должно быть разрешено бесплатно проходить по Панамскому и Суэцкому каналам!", — написал Трамп.

Он подчеркнул, что этих каналов "не существовало бы без Соединенных Штатов Америки".

Президент США добавил, что он поручил госсекретарю Марко Рубио "немедленно решить эту ситуацию".

Отметим, что панамский канал пересекает самую узкую часть перешейка между Северной и Южной Америкой, что позволяет кораблям быстрее передвигаться между Атлантическим и Тихим океанами, а через Панамский канал ежегодно осуществляется около 40% контейнерных перевозок США.

Напомним, 26 апреля Трамп пообещал президенту Эстонии не выходить из мирных переговоров по российско-украинской войне.

Фокус также писал о том, что Трамп помиловал свою поклонницу, которая потратила донаты на пластические операции.