"Не існували б": Трамп хоче, щоб кораблі США безкоштовно пропускали через Панамський та Суецький канали

Президент США Дональд Трамп хоче, щоб американські кораблі безкоштовно проходили Панамським та Суецьким каналами.

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Про це Трамп повідомив у своїй соціальній мережі Truth Social.

"Американським кораблям, як військовим, так і комерційним, має бути дозволено безкоштовно проходити Панамським та Суецьким каналами!", — написав Трамп.

Він підкреслив, що цих каналів "не існувало б без Сполучених Штатів Америки".

Президент США додав, що він доручив держсекретарю Марко Рубіо "негайно вирішити цю ситуацію".

Зазначимо, що панамський канал перетинає найвужчу частину перешийка між Північною та Південною Америкою, що дозволяє кораблям швидше пересуватися між Атлантичним і Тихим океанами, а через Панамський канал щороку здійснюється близько 40% контейнерних перевезень США.

Нагадаємо, 26 квітня Трамп пообіцяв президенту Естонії не виходити з мирних переговорів щодо російсько-української війни.

Фокус також писав про те, що Трамп помилував свою прихильницю, яка витратила донати на пластичні операції.