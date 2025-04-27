Мальта выдавала "золотые паспорта" россиянам, которые находятся под санкциями ЕС и США, — FT

Ряд граждан РФ получили гражданство Мальты по программе "золотых паспортов". Это позволяет лицам, находящимся под санкциями ЕС и США, обходить соответствующие ограничения.

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Об этом сообщает The Financial Times.

Журналисты пишут, что такие паспорта получили шесть граждан РФ, три из которых находятся под санкциями западных стран, а трое — под санкциями Украины. Среди них российский бизнесмен Альберт Авдолян, Евгения Бернова и Павел Мельников.

СМИ указывает, что Авдолян получил свой паспорт с целью частичного обхода наложенных на него ограничений с началом российско-украинской войны. Тогда как Бернова попала под санкции по подозрению в подозрительной покупке товаров двойного назначения, однако сама она называет санкции США "ошибкой" и говорит, что не имеет отношения к этим нарушениям.

Что касается Мельникова, то журналисты установили, что россиянин имеет паспорт Мальты с 2015 года. Однако в 2018 году финская полиция провела обыски в его компании, а после того в феврале этого года его осудили за мошенничество с налогами и бухгалтерскими отчетами. После чего он потерял свой мальтийский паспорт и сейчас судится с властями острова за незаконное аннулирование его гражданства.

СМИ добавляют, что сейчас упомянутые владельцы "золотых паспортов" входят в группу из 16 человек, которые успешно приобрели мальтийское гражданство, несмотря на то, что впоследствии попали в санкционные списки или были осуждены за совершенные в ЕС преступления.

Журналисты пишут, что Мальта — одна из последних стран ЕС, где существует практика продажи "золотых паспортов". Из-за этого Еврокомиссия сейчас судится с властями страны, а решение по этому делу будет объявлено во вторник, 29 апреля.

Сейчас правительство в Валетте заявило, что не планирует отменять эту практику. В то же время общественные деятели настаивают на том, что следует внести ряд изменений в законодательство для ужесточения критериев вхождения в гражданство.

Ранее сообщалось, что Зеленский наложил новые санкции на российских деятелей. Среди них — российские деятели культуры, которые оправдывают войну РФ против Украины и лица и компании, причастные к производству российских ракет.

Впоследствии стало известно, что в сенате США пригрозили россиянам новыми "двухпартийными" санкциями. Американские законодатели готовы согласовать новые санкции против России, которые будут иметь поддержку как Республиканской, так и Демократической партии США.