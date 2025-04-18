"Шаман", Розенбаум и Расторгуев: Зеленский наложил новые санкции на российских деятелей
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении персональных санкций против ряда лиц, среди которых российские деятели культуры, которые оправдывают войну РФ против Украины, и лица и компании, причастные к производству российских ракет.
Об этом говорится в указах №246 и №247, которые появились на сайте главы государства 18 апреля.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 апреля 2025 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", — говорится в обоих указах.
На кого Зеленский наложил санкции
- актриса Ирина Апексимова;
- фехтовальщица София Великая;
- лыжница и олимпийская чемпионка Елена Вяльбе;
- певец и актер Никита Джигурда, который родился в Киеве;
- певец Ярослав Дронов ("Шаман");
- режиссер Егор Кончаловский;
- руководитель театра кошек Юрий Куклачев;
- актер Оскар Кучера;
- актер Евгений Миронов;
- гимнаст Никита Нагорный;
- артист балета Сергей Полунин, который родом из Херсона;
- солист группы "Любэ" Николай Расторгуев;
- певец Александр Розенбаум;
- рок-музыкант Игорь (Гарик) Сукачев;
- артист балета Николай Цискаридзе.
Между тем указ №247 предусматривает введение санкций против 60 юридических и 39 физических лиц, причастных к производству российских ракет. Среди компаний, которые попали под санкции есть и такие, которые зарегистрированы в Китае.
В частности, применяются такие санкции как блокирование активов, лишение государственных наград; ограничение торговых операций; предотвращение вывода капиталов; приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств и запрет распространения медиа на территории Украины.
Напомним, Владимир Зеленский продлил военное положение и мобилизацию в Украине до августа 2025, подписав соответствующие законопроекты 18 апреля.
Также Фокус писал о том, что президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает заключения соглашения о мире до конца текущей недели. Заявление главы Белого дома прозвучало 17 апреля во время встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.