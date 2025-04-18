"Шаман", Розенбаум и Расторгуев: Зеленский наложил новые санкции на российских деятелей

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении персональных санкций против ряда лиц, среди которых российские деятели культуры, которые оправдывают войну РФ против Украины, и лица и компании, причастные к производству российских ракет.

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Об этом говорится в указах №246 и №247, которые появились на сайте главы государства 18 апреля.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 апреля 2025 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", — говорится в обоих указах.

На кого Зеленский наложил санкции

актриса Ирина Апексимова;

фехтовальщица София Великая;

лыжница и олимпийская чемпионка Елена Вяльбе;

певец и актер Никита Джигурда, который родился в Киеве;

певец Ярослав Дронов ("Шаман");

режиссер Егор Кончаловский;

руководитель театра кошек Юрий Куклачев;

актер Оскар Кучера;

актер Евгений Миронов;

гимнаст Никита Нагорный;

артист балета Сергей Полунин, который родом из Херсона;

солист группы "Любэ" Николай Расторгуев;

певец Александр Розенбаум;

рок-музыкант Игорь (Гарик) Сукачев;

артист балета Николай Цискаридзе.

Между тем указ №247 предусматривает введение санкций против 60 юридических и 39 физических лиц, причастных к производству российских ракет. Среди компаний, которые попали под санкции есть и такие, которые зарегистрированы в Китае.

В частности, применяются такие санкции как блокирование активов, лишение государственных наград; ограничение торговых операций; предотвращение вывода капиталов; приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств и запрет распространения медиа на территории Украины.

Напомним, Владимир Зеленский продлил военное положение и мобилизацию в Украине до августа 2025, подписав соответствующие законопроекты 18 апреля.

Также Фокус писал о том, что президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает заключения соглашения о мире до конца текущей недели. Заявление главы Белого дома прозвучало 17 апреля во время встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.