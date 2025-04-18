"Шаман", Розенбаум та Расторгуєв: Зеленський наклав нові санкції на російських діячів

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про застосування персональних санкцій проти низки осіб, серед яких російські діячі культури, які виправдовують війну РФ проти України та особи і компанії, причетні до виробництва російських ракет.

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Про це йдеться в указах №246 і №247, які з’явилися на сайті глави держави 18 квітня.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 квітня 2025 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", — йдеться в обох указах.

На кого Зеленський наклав санкції

акторка Ірина Апексімова;

фехтувальниця Софія Велика;

лижниця та олімпійська чемпіонка Олена Вʼяльбе;

співак та актор Микита Джигурда, який народився в Києві;

співак Ярослав Дронов ("Шаман");

режисер Єгор Кончаловський;

керівник театру кішок Юрій Куклачов;

актор Оскар Кучера;

актор Євген Миронов;

гімнаст Микита Нагорний;

артист балету Сергій Полунін, який родом з Херсона;

соліст гурту "Любе" Микола Расторгуєв;

співак Олександр Розенбаум;

рок-музикант Ігор (Гарік) Сукачов;

артист балету Микола Цискарідзе.

Тим часом указ №247 передбачає запровадження санкції проти 60 юридичних та 39 фізичних осіб, які причетні до виробництва російських ракет. Серед компаній, які потрапили під санкції є й такі, що зареєстровані в Китаї.

Зокрема, застосовується такі санкції як блокування активів, позбавлення державних нагород; обмеження торговельних операцій; запобігання виведенню капіталів; зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань та заборона поширення медіа на території України.

Нагадаємо, Володимир Зеленський продовжив воєнний стан і мобілізацію в Україні до серпня 2025, підписавши відповідні законопроєкти 18 квітня.

Також Фокус писав про те, що президент США Дональд Трамп заявив, що очікує укладання угоди про мир до кінця поточного тижня. Заява глави Білого дому пролунала 17 квітня під час зустрічі з прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні.