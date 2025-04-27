"Против путинской России": в сенате США пригрозили россиянам новыми "двухпартийными" санкциями

Американские законодатели готовы согласовать новые санкции против России, которые будут иметь поддержку как Республиканской, так и Демократической партии США.

Related video

Об этом в соцсети Х заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм.

"Что касается дополнительных санкций против путинской России, то у меня есть двухпартийный законопроект с почти 60 соавторами, который накладывает дополнительные тарифы на любую страну, которая покупает российскую нефть, газ, уран или другие продукты", — написал Грэм.

Он подчеркнул, что американские законодатели готовы к принятию соответствующего решения.

"Сенат готов двигаться в этом направлении и сделает это подавляющим большинством голосов, если Россия не пойдет на путь честного, справедливого и длительного мира", — подчеркнул Грэм.

Он также поблагодарил американского президента Дональда Трампа и его команду "за упорную работу, направленную на то, чтобы завершить войну в Украине, которая была вызвана варварским вторжением Путина".

Пост Линдси Грэма Фото: скриншот

Напомним, 19 апреля издание Bloomberg сообщило, что США готовы снять часть санкций с России.

26 апреля Трамп пообещал президенту Эстонии не выходить из мирных переговоров по российско-украинской войне.