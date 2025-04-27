"Проти путінської Росії": в сенаті США пригрозили росіянам новими "двопартійними" санкціями

Американські законодавці готові погодити нові санкції проти Росії, які будуть мати підтримку як Республіканської, так і Демократичної партії США.

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Про це у соцмережі Х заявив сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

"Що стосується додаткових санкцій проти путінської Росії, то у мене є двопартійний законопроєкт з майже 60 співавторами, який накладає додаткові тарифи на будь-яку країну, яка купує російську нафту, газ, уран або інші продукти", — написав Грем.

Він підкреслив, що американські законотворці готові до ухвалення відповідного рішення.

"Сенат готовий рухатися в цьому напрямку і зробить це переважною більшістю голосів, якщо Росія не піде на шлях чесного, справедливого і тривалого миру", — наголосив Грем.

Він також подякував американському президенту Дональду Трампу і його команді "за наполегливу роботу, спрямовану на те, щоб завершити війну в Україні, яка була спричинена варварським вторгненням Путіна".

Пост Ліндсі Грема Фото: скриншот

Нагадаємо, 19 квітня видання Bloomberg повідомило, що США готові зняти частину санкцій з Росії.

26 квітня Трамп пообіцяв президенту Естонії не виходити з мирних переговорів щодо російсько-української війни.