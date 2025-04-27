Мальта видавала "золоті паспорти" росіянам, які перебувають під санкціями ЄС і США, — FT

Низка громадян РФ отримали громадянство Мальти за програмою "золотих паспортів". Це дозволяє особам, які перебувають під санкціями ЄС і США, обходити відповідні обмеження.

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Про це повідомляє The Financial Times.

Журналісти пишуть, що такі паспорти отримали шість громадян РФ, три з яких перебувають під санкціями західних країн, а троє — під санкціями України. Серед них російський бізнесмен Альберт Авдолян, Євгенія Бернова та Павло Мельников.

ЗМІ вказує, що Авдолян отримав свій паспорт з метою часткового обходу накладених на нього обмежень з початком російсько-української війни. Тоді як Бернова потрапила під санкції за підозрою в підозрілій купівлі товарів подвійного призначення, однак сама вона називає санкції США "помилкою" і каже, що не має стосунку до цих порушень.

Щодо Мельникова, то журналісти встановили, що росіянин має паспорт Мальти з 2015 року. Однак у 2018 році фінська поліція провела обшуки у його компанії, а після того в лютого цього року його засудили за шахрайство з податками та бухгалтерськими звітами. Після чого він втратив свій мальтійський паспорт і наразі судиться з владою острова за незаконне анулювання його громадянства.

ЗМІ додають, що наразі згадані власники "золотих паспортів" входять групи з 16 осіб, які успішно придбали мальтійське громадянство, попри те, що згодом потрапили до санкційних списків чи були засуджені за скоєні у ЄС злочини.

Журналісти пишуть, що Мальта — одна з останніх країн ЄС, де існує практика продажу "золотих паспортів". Через це Єврокомісія наразі судиться з владою країни, а рішення щодо цієї справи буде оголошене у вівторок, 29 квітня.

Наразі уряд у Валетті заявив, що не планує скасовувати цю практику. Водночас громадські діячі наполягають на тому, що слід внести низку змін у законодавство для посилення критеріїв входження у громадянство.

Раніше повідомлялося, що Зеленський наклав нові санкції на російських діячів. Серед них — російські діячі культури, які виправдовують війну РФ проти України та особи і компанії, причетні до виробництва російських ракет.

Згодом стало відомо, що в сенаті США пригрозили росіянам новими "двопартійними" санкціями. Американські законодавці готові погодити нові санкції проти Росії, які будуть мати підтримку як Республіканської, так і Демократичної партії США.