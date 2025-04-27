Усыпальницу Папы Римского Франциска открыли для посетителей (фото)

Усыпальница папы Франциска в базилике Пресвятой Марии на второй день после похорон Понтифика была открыта для верующих.

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Об этом в воскресенье, 27 апреля, сообщил информационный портал Святого Престола Vatican News.

"Гробницу папы Франциска в нише базилики Пресвятой Марии теперь могут посетить верующие, поскольку Церковь чтит память покойного папы вторым днем Novemdiales, или "девятидневного" траура", – говорится в сообщении.

Храм Санта-Мария-Маджоре является одним из четырех главных базилик Рима и Папа Франциск в своем завещании выразил желание быть похороненным в этом храме.

В этой базилике упокоены также семь других пап, включая первого Папу-францисканца Николая IV, первого Папу-доминиканца Пия V, а теперь и первого Папу-иезуита. Последним здесь похоронили в 1669 году папу Климента IX.

Поскольку Понтифик хотел, чтобы его гробница была скромной и простой, поэтому на ней выбито только имя "Франциск" и увеличенная репродукция нагрудного креста, который он носил. Сама гробница сделана из лигурийского камня, из земли его предков по материнской линии.

Фото: AP News

Associated Press сообщает, что мимо гробницы в первый день после открытия прошли тысячи людей. При этом многие крестились или делали фотографии на свои телефоны. Швейцары призывали их двигаться, чтобы базилика могла вместить людей, стоящих в длинной очереди снаружи.

Фокус писал, почему Папа выбрал местом своего последнего пристанища именно базилику Санта-Мария-Маджоре в Риме.

Напомним, десятки тысяч человек собрались в субботу, 26 апреля, на площади Святого Петра, чтобы отдать дань уважения Папе Римскому. Глава католической церкви умер утром 21 апреля в возрасте 88 лет.