Усипальницю Папи Римського Франциска відкрили для відвідувачів (фото)

Усипальниця папи Франциска в базиліці Пресвятої Марії на другий день після похорону понтифіка була відкрита для вірян.

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Про це в неділю, 27 квітня, повідомив інформаційний портал Святого Престолу Vatican News.

"Гробницю папи Франциска в ніші базиліки Пресвятої Марії тепер можуть відвідати віряни, оскільки Церква вшановує пам'ять покійного папи другим днем Novemdiales, або "дев'ятиденної" жалоби", — йдеться в повідомленні.

Храм Санта-Марія-Маджоре є одним із чотирьох головних базилік Риму і Папа Франциск у своєму заповіті висловив бажання бути похованим у цьому храмі.

У цій базиліці поховано також сім інших пап, включно з першим Папою-францисканцем Миколою IV, першим Папою-домініканцем Пієм V, а тепер і першим Папою-єзуїтом. Останнім тут поховали 1669 року папу Климента IX.

Оскільки понтифік хотів, щоб його гробниця була скромною і простою, тож на ній викарбувано лише ім'я "Франциск" і збільшена репродукція нагрудного хреста, який він носив. Сама гробниця зроблена з лігурійського каменю, із землі його предків по материнській лінії.

Фото: AP News

Associated Press повідомляє, що повз гробницю в перший день після відкриття пройшли тисячі людей. При цьому багато хто хрестився або робив фотографії на свої телефони. Швейцари закликали їх рухатися, щоб базиліка могла вмістити людей, які стояли у довгій черзі зовні.

Фокус писав, чому Папа обрав місцем свого останнього притулку саме базиліку Санта-Марія-Маджоре в Римі.

Нагадаємо, десятки тисяч людей зібралися в суботу, 26 квітня, на площі Святого Петра, щоб віддати шану Папі Римському. Глава католицької церкви помер вранці 21 квітня у віці 88 років.