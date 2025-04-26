Останній прихисток Папи Франциска: чим особлива базиліка Санта-Марія-Маджоре (фото)

Сьогодні у Ватикані прощаються з Папою Римським Франциском. Згідно з останньою волею понтифіка, його поховають у римській базиліці Санта-Марія-Маджоре. Фокус вивчив незвичну історію створення цієї культової споруди та дiзнався, чому покійний Папа обрав місцем свого прихистку саме цю церкву.

Related video

Історія та інтер'єр

Римська базиліка Санта-Марія-Маджоре була закладена в 352 році, однак її чинна архітектура сформувалася остаточно в V столітті. Довкола створення цієї споруди існує легенда, що одній бездітній парі та папі Ліберію прийшла уві сні Діва Марія.

Вона звеліла збудувати церкву на Есквілінському пагорбі в Римі, де зійде сніг, що і сталося 5 серпня того ж року. Саме тому церква отримала свою назву Santa Maria Maggiore, тобто святої Діви Марії Сніжної.

Інтер'єр Санта-Марія-Маджоре (фото: Basilica Papale di Santa-Maria-Maggiore/ Facebook)

В інтер'єрі церкви присутні давні мозаїки та фрески, а також різьблені дерев'яні композиції. За час свого існування, базиліка неодноразово зазнавала змін — низка пап вносила в інтер'єр церкви зміни: від арок нефа до абсидів, купола та вівтаря та підлоги.

Крім того, в цім храмі свій спочинок знайшли скульптор і архітектор Лоренцо Берніні, а також кілька пап — Сикст V, Пій V, Павло V та Климент VIII. За часів свого правління, понтифіки вносили зміни в інтер'єр, де наразі вони спочивають.

Інтер'єр Санта-Марія-Маджоре (фото: Basilica Papale di Santa-Maria-Maggiore/ Facebook)

Чому Франциск обрав саме цю базиліку

Покійний понтифік наприкінці свого життя часто відвідував Санта-Марія-Маджоре. Починаючи з 2022 року, він обрав саме цей храм місцем свого поховання. Так, під час одного з візитів, йому показали, де саме буде знаходитися його місце у храмі.

Папа часто відвідував базиліку, де його поховають (фото: Basilica Papale di Santa-Maria-Maggiore/ Facebook) Папа часто відвідував базиліку, де його поховають (фото: Basilica Papale di Santa-Maria-Maggiore/ Facebook)

Відповідно до останньої волі покійного Папи, його могила матиме скромний напис латинською мовою Fransiscus. Також у місці, де буде розташована крипта з могилою понтифіка, встановлять дошку з коротким описом діянь та життя покійного римського вікарія.

Місце крипти папи Франциска (фото: Basilica Papale di Santa-Maria-Maggiore/ Facebook) Місце крипти папи Франциска (фото: Basilica Papale di Santa-Maria-Maggiore/ Facebook)

Раніше стало відомо, що на площі Святого Петра в Римі зібралися 200 тисяч людей під час заупокійної меси за Папою Франциском. Десятки тисяч людей зібралися в суботу, 26 квітня, на площі Святого Петра, щоб віддати шану Папі Римському.

Також Фокус писав, чому Франциск залишив по собі хаос та що робити наступнику. В статті розкривається ставлення покійного Папи до України під час його понтифікату, з яким спадком доведеться зіткнутися його наступнику та хто має реальні шанси на майбутньому конклаві.