Последнее пристанище Папы Франциска: чем особенна базилика Санта-Мария-Маджоре (фото)

Сегодня в Ватикане прощаются с Папой Римским Франциском. Согласно последней воле понтифика, его похоронят в римской базилике Санта-Мария-Маджоре. Фокус изучил необычную историю создания этого культового сооружения и узнал, почему покойный Папа выбрал местом своего пристанища именно эту церковь.

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История и интерьер

Римская базилика Санта-Мария-Маджоре была заложена в 352 году, однако ее действующая архитектура сформировалась окончательно в V веке. Вокруг создания этого сооружения существует легенда, что одной бездетной паре и папе Либерию пришла во сне Дева Мария.

Она велела построить церковь на Эсквилинском холме в Риме, где сойдет снег, что и произошло 5 августа того же года. Именно поэтому церковь получила свое название Santa Maria Maggiore, то есть святой Девы Марии Снежной.

Интерьер Санта-Мария-Маджоре (фото: Basilica Papale di Santa-Maria-Maggiore/ Facebook)

В интерьере церкви присутствуют древние мозаики и фрески, а также резные деревянные композиции. За время своего существования, базилика неоднократно претерпевала изменения — ряд пап вносил в интерьер церкви изменения: от арок нефа до абсид, купола, алтаря и пола.

Кроме того, в этом храме похоронены нашли скульптор и архитектор Лоренцо Бернини, а также несколько пап — Сикст V, Пий V, Павел V и Климент VIII. Во времена своего правления, понтифики вносили изменения в интерьер, где сейчас они покоятся.

Интерьер Санта-Мария-Маджоре (фото: Basilica Papale di Santa-Maria-Maggiore/ Facebook)

Почему Франциск выбрал именно эту базилику

Покойный понтифик в конце своей жизни часто посещал Санта-Мария-Маджоре. Начиная с 2022 года, он выбрал именно этот храм местом своего захоронения. Так, во время одного из визитов, ему показали, где именно будет находиться его место в храме.

Папа часто посещал базилику, где его похоронят (фото: Basilica Papale di Santa-Maria-Maggiore/ Facebook) Папа часто посещал базилику, где его похоронят (фото: Basilica Papale di Santa-Maria-Maggiore/ Facebook)

Согласно последней воле покойного Папы, его могила будет иметь скромную надпись на латинском языке Fransiscus. Также в месте, где будет расположена крипта с могилой понтифика, установят доску с кратким описанием деяний и жизни покойного римского викария.

Место крипты папы Франциска (фото: Basilica Papale di Santa-Maria-Maggiore/ Facebook) Место крипты папы Франциска (фото: Basilica Papale di Santa-Maria-Maggiore/ Facebook)

Ранее стало известно, что на площади Святого Петра в Риме собрались 200 тысяч человек во время заупокойной мессы по Папе Франциску. Десятки тысяч людей собрались в субботу, 26 апреля, на площади Святого Петра, чтобы отдать дань уважения Папе Римскому.

Также Фокус писал, почему Франциск оставил после себя хаос и что делать преемнику. В статье раскрывается отношение покойного Папы к Украине во время его понтификата, с каким наследием придется столкнуться его преемнику и кто имеет реальные шансы на предстоящем конклаве.