Китайские ученые отвергли идеи США о происхождении CODIV-19, потому что идентифицировали первых граждан, которые им заразились. Вероятно, эти люди не могли получить вирус в результате утечки из лаборатории в Ухане или через условных "летучих мышей". По мнению КНР, вирус приехал в страну по морю. В качестве доказательства они отыскали публикации медиа об эпидемии с похожими симптомами, которую не заметили в США.

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О происхождении COVID-19 и об обвинениях в сторону США рассказали китайское государственное медиа "Синьхуа".

"Синьхуа" выложило в открытый доступ документ "Профилактика, контроль и отслеживание происхождения COVID-19: действия и позиция Китая". Это "Белая книга Китая", которая появилась в ответ на обвинения американцев. Указывается, что китайские ученые нашли публикации об эпидемии респираторных заболеваний, пневмонии в ряде штатов США. Эпидемии прокатились с мая по октябрь 2019 года. При этом первые случаи болезни именно в Китае обнаружили в ноябре-декабре того же года, говорится в отчете. Подытоживается, что CODIV-19 происходит из США и нести ответственность за это должны американцы, а не китайцы.

Эпидемия COVID-19 — предположение Китая о вирусе из США Фото: скриншот

"Белая книга" содержит четыре раздела, в которых Китай описывает собственные действия во время эпидемии коронавируса: как получали и изучали образцы, какие меры принимали, что проверяли и какие результаты получили. Среди прочего, приводится хронология выявления больных и результаты почти 200 тысяч анализов людей и животных (летучих мышей, панголинов, диких птиц, диких кабанов, енотовидных собак, скота и птицы). Исследования охватили 2017-2022 годы. При этом обнаружили первые случаи в 2019 году у людей, которые контактировали с морожеными продуктами. Кроме того, было двое моряков, которые заболели в сентябре 2020 года. Моряки как раз работали на разгрузке мороженых продуктов, которые прибыли в порт Циндао. В "Белой книге" указывается, что по всем признакам, болезнь пришла из-за моря.

"Результаты отслеживания кластерных эпидемий, произошедших во многих местах за пределами Уханя между 2020 и 2022 годами, свидетельствуют о возможности завоза через зарубежную логистику холодовой цепи", — указано в документе.

Отдельный большой раздел — о поведении США, которое, согласно выводам отчета, было и есть достаточно проблемным. Например, американцы некоторое время не признавали данных ВОЗ об эпидемии COVID-19, игнорировали противоэпидемиологические мероприятия для проведения выборов, не беспокоились из-за низкого уровня вакцинации, вводили неверные протоколы лечения и тому подобное. На фоне такой "безответственности" суд в Миссури принял решение о 24,5 млрд долл., которые должны заплатить китайцы, но эти требования отвергаются.

"Этот легкомысленный иск был фарсом, злобно поданным местным правительством США ради собственных политических интересов. Это было полностью направлено и выполнено правительством штата и было чисто политической манипуляцией. Китай решительно выступает против этого и не примет так называемое заочное решение", — говорится в заключении "Белой книги Китая".

Эпидемия COVID-19 — что говорят США

Отметим, 18 апреля Белый дом обновил сайт, посвященный эпидемии COVID-19. На сайте заверили, что вирус имеет лабораторное происхождение и мировая эпидемия началась из-за утечки из исследовательского института. При этом упоминают о лаборатории SARS в китайском городе Ухань, в которой как раз проводили соответствующие исследования. При этом предыдущая версия сайт говорила о важности вакцинации от этой болезни, обратило внимание Fox News. Также напоминали, что предыдущий министр здравоохранения США заявлял, что вирус имеет естественное происхождение.

Напоминаем, в декабре 2024 года Конгресс США опубликовал собственное заключение о происхождении COVID-19, в котором были доказательства вероятной утечки из лаборатории в Ухане.