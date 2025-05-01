Походить з США: Китай відкинув звинувачення про COVID-19, бо епідемію привезли морем

Китайські вчені відкинули ідеї США про походження CODIV-19, бо ідентифікували перших громадян, які ним заразилися. Ймовірно, ці люди не могли отримати вірус внаслідок витоку з лабораторії в Ухані або через умовних "кажанів". На думку КНР, вірус приїхав в країну морем. Як доказ вони відшукали публікації медіа про епідемію зі схожими симптомами, яку не помітили у США.

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Про походження COVID-19 і про звинувачення у бік США розповіли китайське державне медіа "Сіньхуа".

"Сіньхуа" виклало у відкритий доступ документ "Профілактика, контроль та відстеження походження COVID-19: дії та позиція Китаю". Це "Біла книга Китаю", яка з'явилась у відповідь на обвинувачення американців. Вказується, що китайські вчені відшукали публікації про епідемії респіраторних захворювань, пневмонії у низці штатів США. Епідемії прокотились з травня по жовтень 2019 року. При цьому перші випадки хвороби саме в Китаї виявили в листопаді-грудні того ж року, ідеться у звіті. Підсумовується, що CODIV-19 походить з США і нести відповідальність за це мають американці, а не китайці.

Епідемія COVID-19 - припущення Китаю про вірус з США Фото: скриншот

"Біла книга" містить чотири розділи, у яких Китай описує власні дії під час епідемії коронавірусу: як отримували та вивчали зразки, яких заходів вживали, що перевіряли та які результати отримали. Серед іншого, наводиться хронологія виявлення хворих та результати майже 200 тисяч аналізів людей й тварин (кажанів, панголінів, диких птахів, диких кабанів, єнотоподібних собак, худоби та птиці). Дослідження охопили 2017-2022 роки. При цьому виявили перші випадку у 2019 році у людей, які контактували з мороженими продуктами. Крім того, було двоє моряків, які захворіли у вересні 2020 року. Моряки саме працювали на розвантаженні морожених продуктів, які прибули у порт Циндао. У "Білій книзі" вказується, що за усіма ознаками, хвороба прийшла з-за моря.

"Результати відстеження кластерних епідемій, що сталися в багатьох місцях за межами Уханя між 2020 і 2022 роками, свідчать про можливість завезення через закордонну логістику холодового ланцюга", — вказано у документі.

Окремий великий розділ — про поведінку США, яка, згідно з висновками звіту, була та є досить проблемною. Наприклад, американці певний час не визнавали даних ВООЗ про епідемію COVID-19, ігнорували протиепідеміологічні заходи задля проведення виборів, не турбувались через низький рівень вакцинації, запроваджували невірні протоколи лікування тощо. На тлі такої "безвідповідальності" суд в Міссурі прийняв рішення про 24,5 млрд дол., які мають сплатити китайці, але ці вимоги відкидаються.

"Цей легковажний позов був фарсом, злісно поданим місцевим урядом США заради власних політичних інтересів. Це було повністю спрямоване та виконане урядом штату та було суто політичною маніпуляцією. Китай рішуче виступає проти цього і не прийме так зване заочне рішення", — ідеться у висновку "Білої книги Китаю".

Епідемія COVID-19 — що кажуть США

Зазначимо, 18 квітня Білий дім оновив сайт, присвячений епідемії COVID-19. На сайті запевнили, що вірус має лабораторне походження і світова епідемія почалась через витік з дослідницького інституту. При цьому згадують про лабораторію SARS у китайському місті Ухань, у якій саме проводили відповідні дослідження. При цьому попередня версія сайт говорила про важливість вакцинації від цієї хвороби, звернуло увагу Fox News. Також нагадували, що попередній міністр охорони здоров'я США заявляв, що вірус має природне походження.

Нагадуємо, у грудні 2024 року Конгрес США опублікував власний висновок про походження COVID-19, у якому були докази ймовірного витоку з лабораторії в Ухані.