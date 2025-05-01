В Дании 75-летний водитель въехал в толпу: 12 пострадавших, из них трое в критическом состоянии (фото)

В среду, 30 апреля, в центре Копенгагена на улице Сортедам-Досеринг (Дания) автомобиль въехал в толпу возле местной пекарни. В результате наезда пострадали по меньшей мере 12 человек, трое из них в критическом состоянии.

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Об этом сообщает местное издание DR. Инцидент произошел на мосту Королевы Луизы — это популярное место отдыха в датской столице.

Полиция выяснила, что в толпу врезался 75-летний мужчина. Сначала полиция сообщала о несчастном случае, но впоследствии было открыто производство по факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности с отягчающими обстоятельствами.

Суд Копенгагена принял решение взять мужчину под стражу на 13 дней — до 14 мая. По мнению судьи, есть серьезные основания полагать, что водитель не мог безопасно управлять транспортом из-за общего физического состояния.

Мужчина признал, что был за рулем и потерял контроль, когда случайно нажал на газ вместо тормоза. По его словам, он не был в состоянии алкогольного опьянения. Водитель нервничал и не смог справиться с ситуацией. Он объяснил, что ехал навестить жену в больнице, остановился купить мороженое, после чего произошла авария.

Фигурант утверждал, что принимает лекарства. Однако, по его словам, никаких предупреждений относительно вождения в препаратах нет.

Напомним, в Кракове 24-летний украинец на легковом авто нарушил правила дорожного движения, влетел в автобус и повредил еще 3 автомобиля. В результате этого травмы получили 19 человек.

Через несколько дней, 20 апреля, на Закарпатье поезд 11 метров протащил автомобиль по железнодорожным путям. В машине внутри машины, которую разбило вдребезги, находилась водитель и двое совершеннолетних пассажиров, однако они обошлись синяками и царапинами.