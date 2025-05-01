У Данії 75-річний водій в'їхав у натовп: 12 постраждалих, з них троє в критичному стані (фото)

У середу, 30 квітня, в центрі Копенгагена на вулиці Сортедам-Доссерінг (Данія) автомобіль в'їхав у натовп поблизу місцевої пекарні. Унаслідок наїзду постраждали щонайменше 12 осіб, троє з них в критичному стані.

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Про це повідомляє місцеве видання DR. Інцидент стався на мосту Королеви Луїзи — це популярне місце відпочинку в данській столиці.

Поліція з’ясувала, що у натовп врізався 75-річний чоловік. Спочатку поліція повідомляла про нещасний випадок, але згодом було відкрито провадження за фактом заподіяння тяжкої шкоди здоров’ю з необережності з обтяжуючими обставинами.

Суд Копенгагена прийняв рішення взяти чоловіка під варту на 13 днів — до 14 травня. На думку судді, є серйозні підстави вважати, що водій не міг безпечно керувати транспортом через загальний фізичний стан.

Чоловік визнав, що був за кермом і втратив контроль, коли випадково натиснув на газ замість гальма. За його словами, він не був в стані алкогольного сп'яніння. Водій нервував і не зміг впоратися із ситуацією. Він пояснив, що їхав відвідати дружину в лікарні, зупинився купити морозиво, після чого трапилась аварія.

Фігурант стверджував, що приймає ліки. Проте, за його словами, жодних попереджень щодо водіння у препаратах немає.

Нагадаємо, у Кракові 24-річний українець на легковому авто порушив правила дорожнього руху, влетів у автобус та пошкодив ще 3 автомобілі. Внаслідок цього травми отримали 19 людей.

Через декілька днів, 20 квітня, на Закарпатті потяг 11 метрів протягнув автомобіль по залізничних коліях. У автівці всередині машини, яку розтрощило вщент, знаходилася водійка та двоє повнолітніх пасажирів, однак вони обійшлись синцями та подряпинами.