"Не обязаны проявлять гостеприимство": россиян пригрозили выдворить из Швеции за парад на 9 мая

Россияне, которые примут участие в автопараде, который запланирован на 9 мая в столице Швеции — Стокгольме, могут не получить или быть лишены вида на жительство в этой стране.

Related video

Об этом сообщил министр по вопросам миграции Швеции Йохан Форселл.

"Это меня бесит. Связь с экстремистскими движениями является примером обстоятельства, которое может подпадать под новое требование по поведению для получения вида на жительство", — написал Форселл.

Это заявление шведского министра появилось после того, как издание Expressen выяснило, что среди участников российского автопарада в Стокгольме должен быть бывший нацистский лидер, откровенные сторонники президента РФ Владимира Путина, а также бывший сотрудник российского МВД.

Журналисты подчеркнули, что участники этого автопарада имеют связь с организацией "Бессмертный полк", которая ежегодно организовывает пропагандистские акции к 9 мая как в России, так и в других государствах.

"Мы не обязаны проявлять гостеприимство к людям, которые угрожают нашему общественному порядку или безопасности", — подчеркнул шведский министр по вопросам миграции.

Пост Форселла Фото: Скриншот

Напомним, 3 мая украинцы в США вышли на контрпротест к российскому маршу "Бессмертный полк".

Фокус также писал о том, что россияне планируют организовать теракты во время парадов ко Дню победы.